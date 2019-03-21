蔡英文將再過境美國夏威夷　中國外交部：堅決反對

台灣總統蔡英文於21日至28日（本周四至下周四）出訪帛琉、瑙魯與馬紹爾群島三國，回程將過境美國夏威夷。 中國大陸外交部於21日就蔡英文將過境美國一事回應稱，堅決反對美方和其他與中國大陸建交的國家安排蔡英文過境。

外交部發言人耿爽表示，堅決反對美方和其他與中國大陸建交的國家安排蔡英文過境。（資料圖片）

外交部發言人耿爽表示，一個中國原則是國際社會的普遍共識，任何企圖製造「兩個中國」、「一中一台」的行徑都必將遭到全體中國人民的反對。

耿爽續指，關於蔡英文在美國的過境問題，中方已經多次表明立場，並也已經向美方提出了嚴正交涉。中方一貫堅決反對美方和其他與中國大陸建交的國家安排這種「過境」，敦促美方恪守「一個中國」原則和中美三個聯合公報的規定，不允許蔡英文過境，不向台獨勢力發出任何錯誤的信號，以實際行動來維護中美關係和台海的和平穩定。

根據資料，這次將是蔡英文2016年上任台灣總統後第6次外訪。除了去年4月訪問非洲國家斯威士蘭（台稱史瓦帝尼，舊名史瓦濟蘭）採用直飛方式，未過境其他國家外，其餘4次外訪均有過境美國，包括邁阿密、洛杉磯等地。2017年10月，蔡英文訪問馬紹爾群島、圖瓦盧及所羅門群島3個太平洋邦交國時，也曾在夏威夷過境。

（綜合報道）