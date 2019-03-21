【習近平訪意】人大教授王義桅：意大利擺脫經濟衰退需中國援助

3月21日（周四），國家主席習近平正式開啓訪問意大利的行程，隨後他將繼續對摩納哥公國和法國進行國事訪問。不久前意大利宣布加入「一帶一路」倡議，今年也是中意建交50周年，雙方正不斷擴大合作空間。「一帶一路」前沿研究學者、中國人民大學國際關係學院教授王義桅近期接受《多維新聞》採訪，解讀習近平的歐洲之行，以及探討一帶一路框架之下，中意之間還有哪些合作前景。

中國人民大學國際關係學院教授王義桅。（網絡圖片）

多維：習近平3月21日正式開啓訪問意大利、摩納哥、法國的行程。最近，意大利宣布加入「一帶一路」倡議，習近平將開年首訪定為歐洲似乎有「暖場」的含義，意大利作為第一個宣布加入「一帶一路」倡議的七國集團（G7）國家，對於「一帶一路」進入歐洲似乎有著不一樣的意義。你如何解讀？

王義桅：意大利的確很重要，首先，從歷史角度來看，中國漢朝時期，絲綢之路就連接了歐亞大陸東西兩端，中國與羅馬帝國的交流。意大利也是馬可波羅（Marco Polo）的故鄉，著名的意大利傳教士利瑪竇（Matteo Ricci）對於促進文明交流有著十分重要的作用。這兩位是歷史上促進中華文明與歐洲文明交流的關鍵人物。

另外，意大利是七國集團，對於當下 「一帶一路」倡議同樣有著重要作用。它的加入證明了「一帶一路」不僅面向發展中國家，發達國家也可以參與共建。希臘是歐盟的創始成員國，中國與希臘在「一帶一路」框架下合作建設的比雷埃夫斯港是雙贏的典範，意大利肯定會受此影響。歐債危機嚴重的時候，比雷埃夫斯港的碼頭私有化面臨困境，中國遠洋運輸集團公司（COSCO）通過獲得的特許經營權重振了比雷埃夫斯港的繁榮。

習近平訪意：意大利總理孔特表示，將與中國簽署「一帶一路」諒解備忘錄，強調文件是一份無約束力的框架協定。（美聯社）

更重要一點，在中遠集團的建設下比雷埃夫斯港變成了全球物流的集散地，連接非洲、亞洲和歐洲。現在不僅是希臘，鐵路連通港口的南北走向。以前歐洲的物流體系基本是上從西到東，南北比較弱，但現在加强南北的聯繫，也是互聯互通的正在落地。

歐洲一體化肯定有好處，但是也肯定動了很多人的奶酪。這中間會形成許多複雜的競爭關係，有人從中獲利多，有人獲利少，自古以來都是不患寡而患不均，這是問題所在。「一帶一路」引起了很多利益分化，因為都能看到其中的好處，所以才有競爭的問題。

多維：作為歐盟創始成員國之一的意大利，意大利宣布加入中國發起的「一帶一路」倡議，背後有哪些具體原因？其想要實現的訴求又有哪些？

王義桅：主要有三大訴求。其一，港口建設。意大利有兩個重要港口，地中海的熱內亞港和塔蘭托港。塔蘭托港在羅馬帝國時代就已經存在了。中國有很强的港口建設能力，並且，受中國與希臘成功合作的比雷埃夫斯港啓發，意大利也看重了中國這方面的實力，希望能夠吸引更多中國投資來改造其現有港口。

中國的招商集團在24個國家的70多個港口改造升級上取得了不錯成績，2018年的世界十大港口排名數據中，中國佔據了8個。除了建港口能力强之外，中國同時還兼具開發港口的實力。作為全球130多個國家的第一大貿易夥伴，中國在建設港口開發區、工業園區以及全球聯網等方面的經驗十分豐富。

意大利北部的里雅斯特（Trieste）港口可能被列入兩國「一帶一路」諒解備忘錄之中。（Porto.trieste.it 照片）

意大利北部米蘭的工業化發展還不錯，製造業基礎不錯。但是南部卻面臨包括難民在內的尖銳的發展問題，整體發展不平衡。通過加强港口建設來促進國內經濟的平衡發展，是意大利的第一大訴求。

意大利的第二大訴求，是將歐洲標準帶進「一帶一路」。歐洲普遍認為「一帶一路」採用的是中國標準，是一種單向的治理標準。法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）也提出中歐之間應該是雙向標準，所以作為歐盟創始成員國的意大利自然也想參與（標準制定）。

當然意大利的確有這樣的想法，另一方面其實也是對法國、德國那些反對聲音的表態示意，證明其加入一帶一路有好處。

廣大發展中國家在國際上並沒有很大的話語權，「一帶一路」倡議通過某種程度上類似於「農村包圍城市」的策略，先爭取廣大發展中國家，這些國家雖然經濟實力不强，但是數量多，代表性强。其形成的影響力讓發達國家感受到了威脅，所以他們必須要做出反應。

其三，意大利需要擺脫國內經濟衰退的形勢。歐債危機之後，意大利國內銀行業危機並沒有根本解除，中國給意大利提供了大量援助，幫助它渡過危機，這也是現在意大利願意加入一帶一路的原因之一。從這個角度來講，中國是（意大利的）真朋友。

意大利要完全從全球金融危機中走出來，但是企業發展融資又面臨困難，所以意大利希望通過一帶一路這個平台實現其諸多訴求，包括推動意大利産品向中國以及一帶一路沿綫其他國家出口，甚至是與中國合作開發第三方市場─意大利在北非、東非等地區還是有一定影響力的。

習近平訪意：意大利兩名右翼副總理薩爾維尼（Matteo Salvini，右）和迪馬約（Luigi Di Maio，左）也對對一帶一路持正面態度。（路透社）

多維：不過意大利國內似乎對於加入一帶一路並不全是贊同的聲音。

王義桅：這很正常，不過意大利的特殊之處恰恰在於，目前意大利國會的最大黨「五星運動黨」是個民粹主義政黨。民粹主義政黨對中國共産黨的看法比較積極。首先它沒有以所謂的「普世價值」為基礎的偏見；第二，它認同以人民為中心的執政理念。西方國家普遍太「自由」了，無休止的政黨鬥爭延誤了國內基礎設施的建設，所以（民粹主義政黨）會羡慕有效率的政府，推崇其治國理念，因為黨團利益沒有凌駕於人民利益之上。

5月23日歐洲議會選舉之後，民粹主義政黨勢必會成為最大贏家，從目前的民調來看，原來最大的黨團是人民黨黨團，社會黨第二；選舉之後，民粹主義黨團會躋身第二。

而且英國脫歐之後，其議會席位會轉讓給意大利和波蘭這些中等强國，這意味著意大利的在歐洲的權力正在上升，是最大獲益者。意大利的情況變化其實典型地反映了英國離開之後，歐洲合縱連橫的局面。意大利想借助中國的實力，提升其在歐洲的影響力，這一點顯而易見。

多維：這正是很多人有所懷疑的，即意大利在歐洲的號召力或許沒那麽强大，無法給其他歐洲國家形成示範作用。

王義桅：畢竟瘦死的駱駝比馬大，意大利還是七國集團成員，製造業基礎很不錯。雖然意大利現在也遇到一些困難，但是它的文化創造産業、中小企業表現都非常不錯。參與「一帶一路」之後，意大利在與中國的合作中把港口和工業區建起來，會有很多機會；而如果沒有一帶一路，很多機會是不可能出現的。

（《多維新聞》）