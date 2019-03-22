美媒透露美將對台售66架F-16戰機　分析認為或成中美談判新籌碼

中美即將舉行第八、九輪貿易談判之際，美媒指美國政府已默許台灣訂購大量美國F-16戰機。《多維新聞》引述分析人士指，此事或成為兩國貿易談判的新籌碼。

美國航空廠商洛歇·馬丁生產的F-16戰機性能優越。（視覺中國）

美國彭博社引述消息指，美國總統特朗普的幕僚們鼓動台灣提出採購66架F-16戰機的要求。本月稍早前亦有台灣媒體稱，台國防部已於2月27日提出相關請求。

對此，外交部發言人耿爽今日（22日）表示堅決反對，已向美方提出嚴正交涉，敦促美方停止售台武器和美台軍事聯繫，慎重妥善地處理涉台問題。

根據程序，此類要求需要由美國國防部和國務院轉換成正式提案，提交美國國會審議，而國會有30天的時間決定是否通過。據公開報道，美國前總統奧巴馬曾拒絕過台灣的此類要求，但在2011年同意了。

美國白宮拒絕就今次F-16軍售一事置評，而彭博引述多個消息人士指，軍售不僅包括戰機，還有坦克車。

軍售時機敏感

中國商務部昨日公佈消息，美國貿易代表羅拔·萊特希澤、財政部部長史蒂芬·姆欽將於本月28日至29日，赴北京進行第八輪中美貿易磋商。之後，中國國務院副總理劉鶴將於4月初應邀訪美，在華盛頓進行第九輪磋商。

對此，《多維新聞》引述分析人士，指華盛頓對台售武與中美新一輪貿易談判時間重疊，這或將成為兩國談判的新籌碼。

資料顯示，F-16是美國洛歇·馬丁公司研製的第三代戰機，性能優越。據指，F-16戰機是現役西方戰機中產量最大也是最重要的機種，製造超過4500架。