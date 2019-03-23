【江蘇化工廠爆炸．觀察】化工產業撐起當地經濟　盲追利益釀慘劇

江蘇鹽城響水縣化工廠爆炸事故釀成重大人命傷亡，舉國震驚，事後涉事天嘉宜公司被揭發竟有違規前科，乃至整個陳家港化工園區多年來亦問題多多，爆炸、洩漏、失火等情形屢見不鮮。 國務院調查組在周六（23日）指出事故暴露出的問題十分突出，表明江蘇省一些地方和企業在吸取過去事故的慘痛教訓、改進安全生產工作上不認真、不紮實，走形式、走過場，事故企業連續被查處、被通報、被罰款，企業相關負責人仍舊嚴重違法違規、我行我素，最終釀成慘烈事故。 這一切的背後與「利益」密切相關，化工業是當地經濟的重要支撐，即使企業違規情況嚴重政府仍難以割捨，睜隻眼閉隻眼甚至予以包庇。

陳家港鎮只是一個人口僅6.8萬的江蘇北部小鎮，但12年來化工園區卻屢屢發生安全事故。例如2007年11月27日，聯化科技有限公司的廠房發生爆炸，8人死亡、數十人受傷；2010年11月23日，園區內發生氯氣泄漏，導致30多人中毒；2011年5月18及7月26日，南方化工廠兩度發生重大火災；2013年12月30日，園區一間化工廠發生火災。

聯化科技有限公司在2007年11月27日發生爆炸，造成8人死亡，數十人受傷，直接經濟損失400萬元。（資料圖片）

翻查資料，如此命途多舛的陳家港化工園區於2002年起設立，是省級化工園區。化工產業投資時間短、見效快，對於經濟相對落後、急需招商引資的響水縣而言是難以拒絕的誘惑。陳家港化工園區在響水縣的稅收收入佔比甚高，在2011年時曾達1/6，在2017年的稅收亦有超過1億元。高生產總值以及其帶來的高稅收，陳家港化工園區頗受縣政府重視，官網上將其與沿海工業區、經濟開發區一道稱為拉動經濟的「三駕馬車」。

要經濟快速發展，監管與生產、處罰與復工只好一直博弈。以涉事的天嘉宜公司為例，其註冊資本達9000萬元，是江蘇倪家巷集團下屬的間苯二胺、對苯二胺系列產品的精細化工企業，年生產能力2萬噸。但作為一間生產易燃及有毒化學品苯的公司，天嘉宜的生產許可證早在2016年就過期，多項標準認證也因過期被撤銷，包括ISO9001、ISO1400和OHSAS，甚至曾被國家安監總局通報有13項安全隱患。

天嘉宜竟有大量違規前科。（資料圖片）

在2016至2018年間，天嘉宜公司因違規排放、違反固體廢物管理制度等問題，6次遭當地環保部門行政處罰，其後亦曾因環境問題被延長6個月區域限批。但就在2018年8月初，響水縣政府在官網上公布天嘉宜公司申請復產的公示。一般受到限批處罰的公司需完成整改才能復產，但在《江蘇天嘉宜化工有限公司環保設施效能評估及復產整治報告》中，復產審核僅涉及環保設施效能評估，並未涉及安全。

再看今次國務院調查組的通報，會議明確表示事故暴露出的問題十分突出，「表明江蘇省一些地方和企業在吸取過去事故的慘痛教訓、改進安全生產工作上不認真、不紮實，走形式、走過場，事故企業連續被查處、被通報、被罰款，企業相關負責人仍舊嚴重違法違規、我行我素，最終釀成慘烈事故」。

爆炸事故導致死傷枕藉。（視覺中國）

目前調查工作仍在進行中，但有一點可以留意。事故發生後，國家主席習近平及國務院總理李克強先後發出重要指示和批示，前者更是正在出訪歐洲三國途中。事實上，今次並非第一次習近平外訪時就國內的突發安全事件發出重要指示，對上一次是在2018年7月，時值長春長生假疫苗事件，當時習近平正在出訪非洲途中。習近平回國後更隨即召開中共政治局會議，嚴厲處置涉事官員。可以預料，今次江蘇省將會有不少官員被問責及處分。