中證監副主席方星海︰美國羨慕嫉妒中國技術進步快　應加大投入

中證監副主席方星海23日（上周六）在中國發展高層論壇2019年會上表示，在技術方面，有一些美國朋友認為中國技術的進步不是很正規的進步，但他認為中國技術的進步是中國大量人力資源、資本等的大量投入促進的。 方星海更表示，中國在技術方面的投入額是巨大的，如果美國覺得中國技術進步那麼快有點羨慕嫉妒，他建議美國也加大投入。

方星海表示，中國在技術方面的投入額是巨大的，如果美國覺得中國技術進步那麼快有點羨慕嫉妒，他建議美國也加大投入。（視覺中國）

方星海同時表示，中國的金融部門做好了充分的開放準備，如果美國抱怨開放得太慢，也可以加快。在證券、公募基金領域，「我們都可以去開放，可以去競爭，我們拭目以待，看一下會發生甚麼。在人保這塊，我們可以和美國顯資企業去合作。」他說：「我自己非常有信心，開放對中美雙方有利，對各方有利。」

方星海：中美經濟互補性強

方星海又稱，中美在經濟方面互補性非常強，互相可以有很多對對方有利的工作可以做。業界人士坐在一起有談不完的主意，可以互相合作的主意非常多。

中國發展高層論壇是中國「兩會」後首個國家級大型國際論壇，是中國政府高層領導、全球商界領袖、國際組織和中外學者之間重要的對話平台。論壇自2000年創辦以來，已經成為推動中國與世界對話、合作的重要橋樑。

據新華社報道，出席本屆論壇的中方嘉賓中，有50餘位中央部門負責人。外方正式代表達150餘位，包括96位世界500強企業和全球行業領先企業的高管，以及國際知名學者近30位。

（綜合報道）