美前財長稱華應保證不取代美國　傅瑩：美不應試圖決定中國的道路

為期3天的中國發展高層論壇24日（周日）在北京上演了一場中美交鋒。美國前財政部長、哈佛大學教授薩默斯（Larry Summers）表示中國需重申無意取代美國在世界舞台上的角色。 中國外交部前副部長、清華大學戰略與安全研究中心主任傅瑩則表示，中國仍在適應其不斷變化的世界角色，但華盛頓方面不應試圖決定中國的道路。

薩默斯表示，中國要重申自己的立場─中國正在蓬勃發展，但無意取代美國在世界舞台上的角色。（「中國發展高層論壇」微信公眾號）

薩默斯和傅瑩就「全球經濟新格局下的中美關係」話題各自闡述觀點。薩默斯首先稱讚了中國改革開放的成果，其後話鋒一轉，呼籲中國保證不會試圖取代美國的地位。他說：「美國需要向中國發出信號，表明已經認識到中國將塑造自己的經濟命運……（美國）不需要壓制中國。」與此同時，中國也要重申自己的立場─中國正在蓬勃發展，但無意取代美國在世界舞台上的角色。

隨著中國經濟體量日益增大，薩默斯又對中國能否承擔更多責任表示疑慮。他說：「關鍵是已經離開經濟少年期的中國，是否願意承擔經濟成人的責任，還是寧願保留經濟少年期的習慣？」如果是後者，他對中美關係前景感到悲觀。

傅瑩表示，「我認為中國面臨的挑戰是如何盡可能快速地學習、嘗試扮演新角色。」（「中國發展高層論壇」微信公眾號）

傅瑩：中國不會取代美國

傅瑩則回應說，中國仍在適應其不斷變化的世界角色，但華盛頓方面不應試圖決定中國的道路。傅瑩又指，中國將扮演更重要的角色，華盛頓應該接受，但中國無意取代美國在世界上的領導地位，「中國無意成為另一個超級大國，一個美國式的超級大國，所以不會取代美國」。

傅瑩表示，「我認為中國面臨的挑戰是如何盡可能快速地學習、嘗試扮演新角色。美國也應學著適應中國或其他國家扮演領導的角色，因為除了中國，還有其他一些國家也在發生變化」。

（觀察者網/《南華早報》）