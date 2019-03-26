馬克龍贈習近平《論語導讀》法文原著　17世紀出版世上僅存2本

國家主席習近平24日訪問法國期間，在尼斯與法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）。會見前，馬克龍向習近平贈送一本1688年法國出版的首部《論語導讀》法文版原著。法國媒體評論認為，這份國禮十分珍貴，凸顯了中歐交往歷史的悠久。

馬克龍24日向習近平贈送1688年法國出版的首部《論語導讀》法文版原著。（新華社）

馬克龍介紹稱，《論語》的早期翻譯和導讀曾對孟德斯鳩（Montesquieu）和伏爾泰（Voltaire）的哲學思想給予啟發。這部《論語導讀》原著目前僅存兩本，一本送給習近平，另一本存放在巴黎的法國國立吉美亞洲藝術博物館。習近平表示，這個禮物很珍貴，他要把它帶回去收藏在中國國家圖書館。

據悉，這部《論語導讀》的作者是17世紀法國人弗朗索瓦•貝爾尼耶（François Bernier）。《巴黎人報》（Le Parisien）對此評論說，這本《論語導讀》原著「非常珍貴」，法方把它作為國禮送給習近平，凸顯了中歐交往歷史的悠久。新華社評論認為，一部《論語》，見證中法文化交流的源遠流長，印證著文化親近感是中法關係的獨特優勢。

巴黎鳳凰書店內的儒家思想書籍。（新華社）

法國亦有很多熱愛中國文化的讀者，《論語》等有關中國文化的書籍在當地書店的銷量不錯。2014年，《論語》與《道德經》《水滸》《西遊記》《家》等名著同時入選「在法國最有影響的十部中國書籍」之列。

而提到論語，其背後的孔孟文化與中國的孔子學院緊密相聯。據統計，中方已在歐盟國家建立131所孔子學院和251個孔子課堂。其中，法國是較早實行將漢語納入國民教育體係並由國家製定教學大綱的國家。法國目前有16個孔子學院和2個孔子課堂，是法國人學習漢語、了解中國的重要視窗。

（新華社）