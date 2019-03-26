【韓國瑜訪陸】環時：拚經濟民生　號召力遠勝「民主、主權」

高雄市長韓國瑜近日接連訪問港澳和大陸，更於深圳會見了國台辦主任劉結一，引發兩岸民眾關注。不過台灣官方就對此頗有微詞，要求高雄市府公開訪問細節，釐清公眾疑慮。 大陸官媒《環球時報》周二（26日）發表社評文章指出，韓國瑜主打經濟民生，較之民進黨「拚民主、主權」更有號召力；綠營使出種種刁難，無外乎是想藉抹黑和「抹紅」，破壞台灣民眾對韓國瑜的好感，打擊他本人和國民黨的聲譽。

高雄市長韓國瑜25日會晤國台辦主任劉結一。（中央社）

文章指出，蔡英文和綠營透過批評韓國瑜出訪來拚明年的大選，因為他們都將韓國瑜視為民進黨保住總統大位最大的潛在挑戰。不過韓國瑜卻在拚高雄的經濟，他在大陸重申支持「九二共識」，顯然認為台獨路線是台灣經濟和民生的毒藥，顯見其講求實際、重民生的政治標籤。

對於民進黨以兩岸政治為主軸打選戰，文章指這表明國民黨與民進黨將就拚和平、經濟及民生與「拚台灣民主、獨立和主權」作出對決。民進黨強化與大陸對立，最主要是因為美國對大陸轉向戰略強硬，對台灣牌興致更甚；恰巧韓國瑜帶動的「韓流」正是台灣民眾厭倦極端政治的產物，經濟和民生永遠是政治中最接地氣的元素，它們在全世界選舉中都被證明是有號召力的旗幟。

文章認為，蔡英文此次以「保民主和獨立主權」為競選主軸，若敗選將對民進黨傳統論述造成重大衝擊。（資料圖片／聯合新聞網）

民進黨傳統論述或功虧一簣

文章認為，究竟是「民主和獨立主權」還是和平與經濟民生更容易打動台灣民眾，將是非常激烈的路線較量。蔡英文2016年是以台海「維持現狀」為口號勝選，如今卻搖身變成「保民主和獨立主權」，如果她這次輸了，對民進黨傳統論述的衝擊不可小覷。

文章稱，大陸不斷強化對台壓倒性的力量優勢，並迅速提升阻止美對台海軍事干預的能力，台獨勢力的政治空間必將被不斷壓縮，民進黨激進路線在選舉中的號召力亦必將逐漸萎靡。這過程是需要一定時間，但亦有機會是因一次重大事件或特殊關頭形成爆發式的呈現。