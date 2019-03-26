【博鰲論壇】2018年度亞太地區競爭力報告：台港陸打入十大

中國2019年首場主場外交─博鰲亞洲論壇2019年年會於3月26日至29日在海南博鰲舉行。26日（周二），博鰲亞洲論壇發布亞洲競爭力報告，報告對包括澳洲和新西蘭在內的37個亞太地區經濟體在2018年表現出的競爭力進行了評估。 報告指台灣、香港及中國大陸分列第2位、第4位及第9位。

博鰲亞洲論壇2019年年會於3月26日至29日在海南博鰲舉行。（資料圖片）

報道指，傳統上被稱作「亞洲四小龍」的韓國、台灣、新加坡和香港綜合競爭力仍位居前4位，具有領先亞洲的國際競爭優勢。其中，韓國和台灣較2017年度提升了2位，分列第1位和第2位，而新加坡和香港分列第3位和第4位，均較2017年度下降了2位。

日本、以色列、澳洲、新西蘭、中國大陸、阿聯酋分列第5至10位。其中，日本憑藉其經濟體制和創新能力提升了競爭力，較2017年度上升了2位；澳洲較2017年度下降了2位；以色列、新西蘭和中國大陸仍保持2017年度第6位、第8位和第9位的排名；阿聯酋攀升至第10位，較2017年度提升了2位。

此外，馬來西亞、格魯吉亞、哈薩克、巴林、科威特、沙特阿拉伯、泰國、卡塔爾、阿曼、阿塞拜疆分列第11至20位。

從綜合得分看，亞洲37個經濟體的綜合競爭力得分都有所攀升，而前後排名的經濟體綜合競爭力得分之間的差距有所縮窄，這意味著發達經濟體與發展中經濟體之間的發展鴻溝在縮小。

（澎湃新聞）