【韓國瑜訪陸】台陸委會擬罰款　陸學者：韓可乘勢挑戰民進黨權威

台灣高雄市長韓國瑜香港澳門經貿之旅期間，分別拜訪兩地中聯辦主任，並在深圳會見國台辦主任劉結一。台灣陸委會周一（25日）對此發出聲明，指韓國瑜遭利用為「一國兩制」背書、默認一國兩制的成功、配合中共推動「一國兩制台灣方案」，要求韓國瑜返台後限期說明行程，若確定違反兩岸條例或將遭巨額罰款。 針對陸委會的聲明，南開大學台港澳法研究中心執行主任李曉兵接受《香港01》專訪指出，一國兩制在台被污名化，但在大陸逐漸掌握話語權的當下，如今台灣學者和政客已受影響；韓國瑜積極為國家統一作貢獻，返台後恐將遭受政治智慧的考驗，但只要虛與委蛇，同時乘勢挑戰民進黨政府的權威，就可化危機為轉機，迎戰2020年大選。

高雄市長韓國瑜25日會晤國台辦主任劉結一。（中央社）

李曉兵說，大陸學界及官方對一國兩制的論述愈發理性、開放和包容，逐漸掌握話語權，對台灣學界及政治人物產生一定影響。韓國瑜作為高雄市長，用城市間交流打開兩岸關係新大門，這是馬英九執政時期未料及的，而這與統戰無關，因為國家統一是必然的，在此階段的政治人物都可為這個目標作出貢獻。