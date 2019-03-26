【紅色黑鷹】國產直-20配多種防禦利器　「天女散花」截來襲導彈

被譽為「紅色黑鷹」的國產直-20通用直升機近年橫空出世，雖然這一型號的直升機仍在試驗中，但隨著直-20的新照陸續公開，不少分析已經指出其防禦設備在性能上遠超其他國產乃至進口直升機型號。

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作為由哈爾濱飛機工業集團負責研製生產的一款10噸級中型通用直升機，直-20於2013年底順利進行首飛之後，在短短數年之間就完成了包含了飛行測試在內的一系列研發流程，並於近期開始小批量交付部隊試用。

分析指，雖然在直-20的研發過程中，於上世紀八十年代引進的美製S-70「黑鷹」直升機起到了十分重要的參考借鑒與推動作用，但如此神速的研發進度也體現了國內航空工業乃至軍方對「紅色黑鷹」的重視程度。

分析指出，從近期網絡上曝光的直-20各種高清圖片來看，直-20所搭配的防禦設備在性能上遠超其他國產乃至進口直升機型號。直-20除了裝備有此前國產直升機標配的雷達警告系統、誘餌彈發射器之外，還額外配置了用於檢測導彈威脅的導彈逼近、激光警告裝置等。

紅外干擾彈可對抗來襲導彈

直-20的機載紅外對抗系統還包括干擾彈發射、紅外干擾機等裝置，可以覆蓋360度範圍。直-20一旦發現自己被鎖定，對抗系統會自動天女散花般拋撒紅外干擾彈，不但能夠對抗地面發射上來的地對空導彈，也能夠對抗尾隨狙擊的敵方直升機發射的紅外空對空導彈。如此頂級配置，就算是與歐美直升機研發強國的各種先進型號相比，也是絲毫不落下風。

分析指直-20的防禦能力遠勝武裝直升機直-10。圖為武裝直升機直-10。（網絡圖片）

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直-20防禦能力遠勝直-10

分析續指，直-20的防禦設備更遠勝武裝直升機直-10。這主要是因為直-10的防禦系統曾被簡配過，量產型直-10在很長一段時間都缺裝導彈逼近警告器這一重要設備。雖然近年來部分直-10在動力升級後又陸續加裝了該裝置，但從整體上講其防禦系統依舊與直-20存有差距。

（新浪軍事）