網傳廣電總局放寬「限古令」　網絡平台簽保證書後可播古裝劇

3月22日，網傳廣電總局再公布調控新規，自當日起至6月，包括武俠、玄幻、歷史、神話、穿越、傳記、宮鬥等在內所有古裝題材網劇、電視劇、網絡大電影都不允許播出。外界形容這是「史上最嚴限古令」。 據內媒新浪娛樂26日（周二）引用同日的網傳消息，指由於輿論反響強烈，「限古令」放寬，廣電總局網絡司分別召集三家影片平台簽署保證書，4月份起各平台古裝劇可逐步上線，不過要嚴控佔比，未拿到上線許可的不准提前排播和宣傳發行。

熱播古裝劇《東宮》劇照。（網絡圖片）

據早前報道，廣電總局公布的「限古令」規定，已播出的劇可繼續播出，但不能宣傳、不能推薦，也必須從電視台、網絡影音平台推薦版面中移除。熱播劇《東宮》即已從影音平台推薦版面中消失。原訂27日播出的古裝神話劇《新白娘子傳奇》也因「限古令」，決定暫時延期播出。

26日的網傳消息則指，由於輿論反響強烈，廣電總局網絡司分別召集三家影片平台，表示古裝劇4月可以逐步上線，但有三個條件：

一：每月15日前網絡平台要通過地方局報廣電總局月度播出上線計劃； 二：控制古裝劇比例，現實題材佔年度60%的播出規劃； 三：未拿到上線許可的，包括發行許可證、上星許可、備案、龍標等，不能提前排播和宣發。

消息又指，對於以上要求，各平台都寫了保證書。

（新浪娛樂）