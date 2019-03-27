【韓國瑜訪陸】新華社批民進黨：「玻璃心」碎一地　羅織罪名抹黑

高雄市長韓國瑜最近訪問香港、澳門、深圳和廈門，至今簽下約53億新台幣（約14億港元）訂單，創台灣地方首長出訪簽下訂單的紀錄。但亦有聲音批評，韓國瑜訪問中聯辦、會見國台辦主任劉結一等行為不妥。 大陸官媒《新華社》對此發表評論文章，形容韓國瑜大陸行戳中民進黨「玻璃心」，暴露出其心虛無能，羅織罪名抹黑、「抹紅」。

高雄市長韓國瑜最近訪問香港、澳門、深圳和廈門，至今簽下約53億新台幣（約14億港元）訂單。（高雄市政府提供）

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文章以〈韓國瑜大陸行戳中民進黨「玻璃心」〉為題，稱韓國瑜一邊「搶訂單、拼經濟」，一邊「博感情、交朋友」，收穫頗豐，廣受台灣百姓點讚好評。民進黨各路人馬卻在背後口誅筆伐，「棍棒齊飛」，稱之「投降」、「賣台」、「犧牲台灣利益」，恰恰暴露其心虛無能，「玻璃心」碎了一地。

文章稱，韓國瑜兌現競選承諾，上任伊始便四處拼訂單，努力程度和效果台灣民眾有目共睹。「民進黨一干人」則千方百計為他羅織罪名，如蔡英文指責韓國瑜「有欠思考」，揚言「要研究有什麼法規可以管」；陸委會勒令高雄市政府返台後限期提交報告，可能還要「加強說明」，「有島內網友感嘆，論拖後腿，民進黨一定是第一名。」

「中國人要幫中國人」的具體體現

文章指，韓國瑜無端招致抹黑、「抹紅」，原因無非是他做到的，蔡英文和民進黨做不到。民進黨上台3年來，單方面破壞兩岸關係和平發展的政治基礎，導致兩岸經濟合作制度化進程停滯，各領域交流合作放緩。如今韓國瑜大陸行辦成民進黨辦不了的事，令其無能暴露在光天化日之下。加上2020年台灣總統選舉臨近，民進黨面對假想敵韓國瑜「碾壓」自己的選情，感到恐慌和憤怒自是必然。

文章反問，民進黨許多頭面人物，包括大聲指斥韓國瑜的賴清德都曾訪問大陸，與大陸相關機構有過接觸，「如今給人亂扣帽子、信口雌黃，只許州官放火，不許百姓點燈，依據何在？理從何來？」

文章結尾道，韓國瑜大陸行的成果正是兩岸一家親、親望親好、「中國人要幫中國人」的具體體現，也體現兩岸實現應通盡通、打造共同市場、共享祖國大陸發展機遇能夠給台灣同胞帶來切實好處和巨大發展空間。但從民進黨「如臨大敵」般的反應，足見其惡劣的政治品性及脆弱的政治前景。為一己、一黨之私不惜犧牲民眾利益福祉，不吸取教訓、改弦更張，反而更加頑固、乖戾，與民意背道而馳、愈行愈遠，民進黨去年在「九合一」選舉中的慘敗或將繼續上演。