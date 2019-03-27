陳方安生訪美晤彭斯　環時社評：香港反對派「告洋狀」令人鄙視

香港前政務司長陳方安生、民主派立法會議員郭榮鏗及莫乃光應美國家安全委員會邀請，上周五（22日）訪問美國。期間陳方安生獲安排與美國副總統彭斯（Mike Pence）短暫交談。陳方安生一行又在本周二（26日），在華盛頓會見美國眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi），以及美國國務卿辦公室的官員。 內地官媒《環球時報》周三（27日）對此發表社評稱，去英美「告洋狀」是香港一些激進反對派人士的老把戲，其協助美國用施壓的方式打香港牌，最後可能由香港民眾集體埋單，成就個別反對派人士的個人野心。評論直斥「這樣的遊戲不能不說挺髒的。」

泛民議員聯同前政務司司長陳方安生（左）應邀出訪美國。他們於美國時間星期二（26日），會見美國眾議院議長佩洛西（右）（Nancy Pelosi）（郭榮鏗提供）

社評指出，香港反對派會晤美國官員，類似於雙方配合的政治行為藝術，目的是對外傳遞一個信號：美國支持香港反對派。社評稱，在美國將中國列為戰略競爭對手之後、並且對華貿易戰尚未結束的時候，美國是要把香港反對派當成與中國博弈的工具之一。

社評認為，這次陳方安生等人提到美國1992年通過的「美國—香港政策法」，該法使美國將香港視為一個獨立關稅區。而香港反對派近來也在散布如果「一國兩制遭破壞」，美國可能取消該法。「陳方安生等人留下了他們幫著美國對港實施這一威脅的印象，這就更不得人心了。」

美國國務院上周四（21日）發布的2019年《香港政策法》報告稱，過去10個月中央政府干預香港事務，以及特區政府配合中央方向的情況增加。（資料圖片）

社評又稱，陳方安生等人去美國「告洋狀」對香港輿論產生不了什麼大的影響，更幹擾不了香港治理的有序進行，強調美國能夠日常幹預香港事務的槓桿太少了，「美方最方便的就是動動嘴，而他們這一年什麼過分的話都說過了，對香港事務再多說幾句又能怎麼樣呢？」

社評最後說，香港有從前幾年政治躁動中逐漸平靜下來的趨勢，重新更多專注於自己所扮演的亞洲金融中心的角色，而激進反對派製造政治衝突的能量不斷萎縮，呼籲反對派還是應該通過香港的體制發揮《基本法》所賦予他們的作用。「做好香港的反對派是對民主政治內涵的重要補充。」

（環球時報）