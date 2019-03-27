【華為風波】輪值董事長徐直軍：不可能重獲美國信任　打壓影響微

中國電信設備巨頭華為近月受到美國封殺，要求盟友不要使用其5G設備，又稱華為在產品中設下「後門」，會造成安全威脅。 對此，華為輪值董事長徐直軍昨日（26日）表示，美國出於政治角度攻擊華為，在這種情況下不可能重新獲得美方信任。但其打壓行動對華為銷售影響不大，而且不太可能出現多國跟隨美國禁止華為參與5G的局面。

華為輪值董事長徐直軍表示，華為不可能重獲美國信任，但其打壓對銷售影響微。（資料圖片）

綜合外媒報道，徐直軍周二（3月26日）在深圳接受採訪時表示，不太可能出現多國追隨美國禁止華為參與5G的局面，「最近我們看到許多國家正在做出自己的決定......也許只有澳洲（跟隨美國）」。據了解，澳洲已因擔心安全問題而禁止華為參與本國的5G網絡建設，但德國和法國等歐盟國家暗示，可能不理會美國把華為「拒之門外」的呼籲。

徐直軍又稱，美國對華為的質疑非基於事實，而是政治攻擊，「我懷疑那些一直在游說的美國政府官員，是否真正理解，或弄清楚網絡安全到底意味著什麼。」在這種情況下，華為不可能重新獲得美國信任，也沒有這種期望，「我想說，如果我們在這裏花費時間和精力，那是浪費我們的資源。」

料美國不會禁售零件

徐直軍確認，2019年前兩個月華為的營收增長36%，年度營收料增長15%，達到1250億美元（約9750億港元），凸顯其智能手機業務以及與通訊網絡銷售方面的強勁發展趨勢。徐直軍直言美國打壓對其銷售影響不大，又預計美國不會禁止向華為出售零部件來加大對華為的打擊，「華為是全球第三大電腦芯片買家，其中很多是從美國企業購買的，禁售將擾亂全球科技行業。」

有報道指出，華為之前幾乎不對外公布其內部運營的細節，但最近幾個月開始接受傳媒採訪，並邀請記者參觀其園區，以反擊針對公司的間諜指控。

（路透社／美國之音）