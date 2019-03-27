【博鰲論壇】李稻葵：4億中國人進入中等收入水準

博鰲亞洲論壇2019年年會於26日至29日在海南博鰲舉行。清華大學中國經濟思想與實踐研究院院長李稻葵在分論壇上表示，中國有4億人進入中等收入水準，還有10億人口未達到。他認為，這10億人是未來中國經濟發展的「底盤」所在，如果能做大，發展前景不可限量。 據國家統計局此前定義，中等收入群體是指月收入在人民幣2000元至5000元。

清華大學中國經濟思想與實踐研究院院長李稻葵出席博鰲亞洲論壇2019年年會-以「70 年與40年的記憶：走進新時代的中國」為主題的分論壇。（視覺中國）

李稻葵在論壇上指出，中國大概14億人口，有4億已經到了中等收入水準，他們可以坐飛機，坐高鐵，他們有了自己的汽車。「還有10億人口，他們是快遞小哥，她們是我們的保潔阿姨，他們是給我們洗車的小哥，這一部分人他們的收入怎麼提高？他們怎麼能夠進城？他們怎麼能夠得到基本的一些社保保障？這一部分人如果能夠逐步逐步進入中等收入水準，中國發展的前景不可限量，這部分人的工作我稱之為中國經濟的底盤，這個底盤要做大。」

李稻葵指出，中國改革開放40年，經濟總量世界第二，4億人口進入中等收入水準，但這絕對不是終極目標，就像跑馬拉鬆一樣剛跑了一半，需要補充能量。

李稻葵認為，中國有10億人是未來經濟發展的「底盤」，如果能做大，發展前景不可限量。（視覺中國）

李稻葵最後用三句話表達了他對中國未來發展的期待。「第一句話，老百姓的生活水準應該能夠達到今天的歐洲的比較發達的國家平均水準。第二句話主要的一些領域，包括高等教育，還有一些企業創新領域，應該能夠進到世界的前列。第三句話中國將成為一個合作主義的，和平主義的，在世界上備受尊重的一個大國。」

（中新網）