【韓國瑜訪陸】學者：起政治示範作用　蔡英文抨擊適得其反

韓國瑜於當地時間3月22日至28日前往香港、澳門、深圳以及廈門訪問。由於韓國瑜突然造訪行前未曾公布的港澳中聯辦，並會見大陸國台辦主任劉結一，引發輿論譁然。雖然大陸方面對韓國瑜此次訪問給了極高的評價，但台灣綠營方面則指他出賣台灣利益。 對於此次韓國瑜訪陸的政治意義，南開大學台港澳法研究中心執行主任李曉兵在接受多維新聞專訪時指出，韓國瑜實際上為台灣的政治人物樹立一個標杆，他用行動戳破了綠營的謊言。蔡英文想抹黑韓國瑜，但起了一個適得其反的效果。

27日，韓國瑜繼續在廈門的參訪行程。（高雄市政府提供）

多維：其實在拼經濟、做生意的同時，在兩岸關係上，這次訪問也有很大的政治意義的。

李曉兵：是的。習近平在1月2日的《告台灣同胞書》發表40周年的講話中提到，在一個中國原則基礎上，台灣任何政黨、團體與大陸的交往都不存在障礙。所以以對話取代對抗，以合作取代鬥爭，以雙贏取代零和，兩岸關係才能，行穩致遠。

韓國瑜作為地方的負責人，從他的定位上可以看到，兩岸之間比較有效的其實是城市間的交流，因為承認一中原則、承認「九二共識」的地方政治人物，都非常主動，也非常有辦法來推動這種交流。這比有些政黨、團體到大陸訪問、交流更加務實，因為跟當地的老百姓的需要、城市的發展有著密切關係。

韓國瑜又經歷了長期的基層歷練，他的經驗非常豐富，政治智慧也非常足，而且得到了曾經是綠營票倉的高雄人民的支持，所以這對高雄經濟發展應該是一種極大的提振。高雄這樣一個曾經被綠營把持的城市，被遺忘的城市，一下子換發活力，要走出台灣走向亞太、走向世界，那麼兩岸關係就是繞不開的。這次訪問實際上對高雄打了一劑強心針。

韓國瑜到訪深圳，獲2億元人民幣的農產品訂單。（高雄市政府提供）

多維：這對台灣島內的政治人物也會形成比較大的影響作用。

李曉兵：沒錯。韓國瑜的這種推銷，實際上為台灣的政治人物樹立了一個標杆，政治人物不能夠欺騙老百姓。而綠營是構建了一套非常有欺騙性的理論論述、政治論述、歷史論述、文化論述，整個就是一種空中樓閣，是一個政治幻象。

韓國瑜用行動戳破了綠營的謊言，他能夠從基層殺出來，產生這種輻射傳導的影響力、非常飽滿的政治能量，那是他自己積累的。而對於藍營的很多直升機式的政治人物來說，實際上是不合適的。因為他們不務實，沒有紮根在島內人民之中。所以之前藍營很容易被瓦解。

韓國瑜是在摸爬滾打的過程中成長起來的，所以他不擔心跟台灣的民眾見面。他也不擔心，面對台灣民眾各種各樣的訴求，是魚水交融的感覺。他給台灣島內的政治人物起了一個示範的作用。

蔡英文對韓國瑜本來想抹黑或者抹紅，實際上是擦亮了。她說要警惕「一國兩制」之類的說法，因為「一國兩制」在台灣是被污名化的，她想用這個抹黑韓國瑜，但起了一個適得其反的效果。蔡英文的說法不僅沒有得到台灣島內民眾的支持，更有網友說是把韓國瑜擦亮了。

韓國瑜在廈門國際會議中心見證廈門與高雄企業合作簽約儀式。（高雄市政府提供）

多維：對於韓國瑜這次訪問，民進黨方面指韓國瑜遭利用為「一國兩制」背書、默認「一國兩制」的成功，配合中共推動「一國兩制台灣方案」。香港方面也有一些反對“一國兩制”的政治人物對韓國瑜提出了一些批評，認為他是在幫助中共進行統戰工作。對於這些批評，應該怎樣去看？

李曉兵：「一國兩制」在台灣島內被污名化是一個現實，這個汙名化遲早也會回歸到一個正常狀態。「一國兩制」是中華民族大智慧的結晶，在港澳也進行了成功的實踐，過去存在的一些問題，也在逐漸進行解決。

韓國瑜在今天兩岸關係走入低谷的時候，作為地方領導人，用城市間的交流，打開了兩岸關係新的大門，產生了這麼大的影響，這在馬英九執政時都是想不到的。這不是統戰的問題，而是這個時代，整個世界政治經濟格局發生巨大轉換的時候，中國要想有所作為、有所突破，有所斬獲，在整個世界的發展中，有中國的位置，兩岸的中國人都要有所考慮。中國的國家統一是必然的，在這個階段的政治人物都可以為這個目標作出貢獻。可以是非常務實的貢獻，也可以是理論方面的貢獻。

韓國瑜是在基層成長、摸爬滾打，實踐經驗非常豐富的政治人物，而且他三觀很正，他痛恨虛假的東西，他用自己的行動，打拼出來一片江山，又在兩岸關係中打開了新的局面。

而島內的反對派，以及黃之鋒這些香港反對派，他們本身對「一國兩制」的理解都非常的淺薄，只是為了批評而批評，為了反對而反對。所以他們不僅沒有把韓國瑜批臭，反而把他擦亮了，也讓外界更理性地認識了「一國兩制」的實踐、台港澳模式的未來。