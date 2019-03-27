【韓國瑜訪陸】學者：帶台灣參與「一帶一路」　避重蹈太陽花覆轍

韓國瑜於3月22日至28日前往香港、澳門、深圳以及廈門訪問，行程定調「經濟之旅」，他表示將借鑑深圳模式發展高雄經濟。 針對韓國瑜此次訪陸，南開大學台港澳法研究中心執行主任李曉兵在接受多維新聞專訪時表示，從韓國瑜訪問的路線，就可以看出他有着獨到的戰略眼光與智慧，有能力突破來自綠營的阻力，參與到大陸「一帶一路」建設之中。曾經兩岸交流過程中引發的「太陽花學運」等遺憾，亦將在他非常態化的執政路線下得到避免。

南開大學台港澳法研究中心執行主任李曉兵。（網上圖片）

多維：韓國瑜此行對於高雄甚至台灣的經濟發展有甚麼作用？

李曉兵：韓國瑜此次出訪港澳及深圳、廈門，是經過精心挑選的，因為港澳作為特別行政區，正進行「一國兩制」的實踐。他實際上將台灣和港澳，通過一種非常有創造性的訪問行程連接在一起，是行勝於言。通過這樣的一種訪問，實現了台灣與港澳的互動和聯動，將台灣與大陸最有活力的地區連接，顯示他獨到的戰略眼光和戰略智慧。

高雄市長韓國瑜最近訪問香港、澳門、深圳和廈門，至今簽下約53億新台幣（約14億港元）訂單。（高雄市政府提供） 這次訪問定位是經濟之旅，是非常務實且意涵豐富的。韓國瑜會見港澳特首及兩地中聯辦主任，顯示他作了充分準備。韓國瑜的切入點就是高雄「又老又窮」、「被邊緣化」和「應該騰飛」，至於騰飛的方法，韓國瑜應是考慮到將高雄與大陸重要城市連接起來，城市間在尊重「九二共識」基礎上展開務實合作是完全可行的。

韓國瑜見證高雄與澳門簽署貿易投資協議。（視覺中國） 大陸在打造粵港澳大灣區，這是大陸最有經濟活力、最國際化的世界級城市群，代表大陸如今的發展高地。韓國瑜看到這個具有巨大發展潛力的高地，其發展一定能為高雄創造發展空間，完全是可以對接形成聯動的。 此外，粵港澳大灣區在「一帶一路」中起着重要的作用，而台灣對於「一帶一路」總體是迴避的。如今台灣的城市首長願意參與到這個過程中，就能夠受益。只要在認同一個中國、九二共識的基礎上，就可以和大陸一起走出去、拼經濟、進行深度合作。

多維：在民進黨的圍堵下，高雄能否順利將這條路走下去？

李曉兵：台灣政府對於地方的管控實際上沒有那麼有力，周期性的選舉也是對中央政府很大的制約，所以它不能背離民意太久。但是，台獨勢力在台灣的論述能力是比較強的，馬英九時代兩岸簽了20多項協議，但簽訂《服貿協議》時卻引發了「太陽花學運」，這是非常遺憾的。所以不能用常態化的思路去解決兩岸複雜的政治經濟難題和文化糾葛。