陳水扁之子狀告韓國瑜涉「外患罪」　韓反諷：他怎不去自首外遇罪

今天（27日）下午，韓國瑜前往廈門海滄遠海自動化碼頭參訪，並接受媒體聯訪。他表示這次出訪大陸獲得豐碩成果，也成功幫農民賣出農產品，感謝大陸方面的支持。 針對今天上午台灣高雄市議員、陳水扁之子陳致中到法院控告韓國瑜涉「外患罪」，韓國瑜則是妙答，陳致中應該是去法院自首自己「外遇」，他認為這種舉動很無聊，他也強調希望兩岸和平多交往，而不是在政治上噴口水，他說未來十個月台灣將面臨總統選舉的政黨大亂鬥，他希望多拼經濟，也強調回台會詳細說明未來動向。

韓國瑜參訪廈門海滄遠海自動化碼頭，接受媒體聯訪。（聯合新聞網）

韓國瑜為何出此言諷刺陳致中？原來2010年陳致中在競選高雄議員期間被爆出嫖妓，引起軒然大波，那時候陳致中一開始信誓旦旦否認，連太太黃睿靚也多次出面力挺丈夫，儘管當時陳致中處於桃色風暴，依然同選區最高票當選，不過隨著開庭調查，法官最後認定陳致中敗訴，依照證據顯示，陳致中有找應召女去酒店。

台灣名嘴羅友志今天也嘲諷說：陳致中告韓國瑜？我怎麼覺得那畫面像「嫖客打警察」？

韓國瑜對參選2020台灣總統選舉的人士提出八字建議：台灣安全、人民有錢。（網上圖片）

韓國瑜又對參選2020台灣總統選舉的人士建議：「戰爭沒有贏家，和平沒有輸家，未來整個兩岸的關係，我相信台灣人民，一定要能夠深刻的瞭解，讓兩岸之間和平的交流。所以，我只有八字建議：『台灣安全、人民有錢』。」

韓國瑜指這看法源自他在廈門看到金門島時，回想過去那段戰爭的歲月，尤其是1958年金門與廈門發生聞名中外的「八二三砲戰」，幾十萬發的砲彈互相攻擊，造成重大居民生命的損失，財產的損失，因而得出這想法。

陸委會欲設「韓國瑜條款」 韓：陷我於不義

韓國瑜與港澳中聯辦主任會面，引發外界質疑，綠營更指責他賣台。台灣陸委會將制定「韓國瑜條款」，規範台灣地方縣市首長、政務人員赴港澳的申請流程與行為。對此韓國瑜表示，「這是陷韓國瑜不義嗎？」他更直批說，「我們將來希望台灣開放的門，應該是越來越開，越來越陽光。那陸委會這次要修正的法是甚麼意思呢？我覺得這是非常非常不聰明的競選」。

27日下午，韓國瑜一行人參訪完廈門海滄遠海自動化碼頭後，就省略了其他原定行程，直接前往廈門台商晚宴。這再度引起現場媒體質疑。因為這次韓國瑜的「經濟之旅」行程每天都在更動，讓隨訪記者不斷撲空。