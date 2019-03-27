【博鰲論壇】李克強晤蕭萬長：有利於台胞的事，都會盡力去做

2019博鰲亞洲論壇於26日到29日舉行。今日（27日）下午，總理李克強與台灣代表團在博鰲國賓館會晤。李克強重申堅持「九二共識」、反對台獨，又表示「有利於台胞的事情，我們都會盡力去做」。 台灣兩岸共同市場基金會榮譽董事長、前副總統蕭萬長則表示，「惠台31項措施」給予台資企業與大陸企業同等待遇，盼這些措施進一步落實，並建議大陸當局即時協助台商解決問題。

李克強與蕭萬長在博鰲國賓館會晤。（聯合新聞網）

蕭萬長此次率團近30名台灣企業家參與博鰲亞洲論壇。李克強下午與蕭萬長在博鰲國賓館會晤，國台辦主任劉結一、海協會長張志軍皆在場。李克強致詞時稱，對於蕭萬長一行多次參加博鰲亞洲論壇，長期以來對於兩岸的和平發展、務實合作作了很多努力，表示讚賞。李克強說，我們是同根同繫的同胞，堅持「九二共識」和一個中國原則，反對台獨，保持兩岸的和平發展，促進祖國的和平統一。

李克強又表示，希望兩岸同胞能夠不斷促進經濟文化的交流，願意讓台灣同胞率先共享大陸發展的機遇，歡迎台商台資到大陸來投資興業，我們不僅要保護合法權益，而且原有的優惠政策要繼續保持、落實。

李克強說，還要注意聽取台資台胞的意見，對於台胞來大陸旅遊、學習、工作、生活，包括投資在內，都推動給予同等待遇，「總之，凡是有利於台胞的事情，我們都會盡力去做，盡量做好，畢竟我還要強調，我們是同胞」。

李克強重申堅持「九二共識」、反對台獨，又表示「有利於台胞的事情，我們都會盡力去做」。（ETtoday新聞雲）

蕭：期許兩岸持續鞏固和強化共同市場

蕭萬長指，他提出的「兩岸共同市場」的觀點，近年也受到大陸領導人和企業界關注和認同，顯示兩岸可以透過共同努力，把共同市場這個題目做好，相信這對兩岸的和平發展、民生訴求和理性認同會有實質的貢獻。蕭萬長強調兩岸經貿交流的深化與人民往來的密切，應是兩岸和平穩定的基礎，也期許兩岸持續鞏固和強化兩岸共同市場，共謀兩岸人民福祉。

蕭萬長說，中共十九大召開後，兩岸關係發展已進入到一個嶄新的階段，2018年2月底頒布「惠台31項措施」，更回應多年來台灣企業界的訴求，在很多層面給予台資企業與大陸企業同等待遇，並為隨同企業投資前往大陸的台商幹部及其親屬子女提供生活、就業及就學的各項便利；這些措施的進一步落實推動，不但有利於兩岸經濟社會的融合發展，也有助於兩岸和平發展的大局。

他又表示，近年來大陸投資環境急劇改變，大幅升高投資經營成本，加上中美貿易摩擦等因素，可以說是台商到大陸發展數十年來所遭遇到的最大挑戰。當前台商在大陸投資經營所面臨的問題，建議大陸當局要即時給予協助。

此外蕭萬長今天上午也與大陸國台辦主任劉結一會談，劉結一指大陸很積極想讓台灣的農漁產品銷到大陸，蕭萬長建議實行「快速通關」，以維持農產品的高價位。

（聯合新聞網）