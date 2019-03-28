【孟宏偉被查】公安部：堅決擁護黨中央決定　徹底肅清遺毒遺害

中國公安部原副部長、國際刑警組織原主席孟宏偉嚴重違紀違法，被開除黨籍及公職（即「雙開」）。他被指「毫無黨性原則」，公權私用、濫權妄為、家風敗壞，利用職務影響為其妻謀取職務等。 公安部黨委昨日（27日）召開會議，傳達學習中央關於給予孟宏偉開除黨籍、開除公職處分的決定。會議認為，孟宏偉被開除黨籍和開除公職處分，完全是其咎由自取。對涉孟宏偉案的公安機關領導幹部，都要依紀依法嚴肅處理，要從各方面徹底肅清周永康、孟宏偉的遺毒遺害，確保「不留空白、不留死角」。

孟宏偉被指「利用職務影響為其妻謀取職務，縱容其妻利用其職權搞特殊、謀私利」。圖為孟妻Grace Meng。（資料圖片）

會議由國務委員、公安部黨委書記兼部長趙克志主持召開。公安部黨委表示，堅決擁護、堅決支持黨中央決定，堅決把思想和行動統一到黨中央的決定，在思想上政治上行動上同黨中央保持高度一致。

會議認為，孟宏偉毫無黨性原則，毫無組織觀念，公權私用，濫權妄為，家風敗壞，利用職務影響為其妻謀取職務，縱容其妻利用其職權搞特殊、謀私利，權力觀扭曲，非法收受他人巨額財物等，嚴重違反黨的政治紀律和政治規矩、中央八項規定精神等，構成職務違法並涉嫌受賄犯罪，嚴重損害國家利益，造成惡劣影響。黨中央決定給予孟宏偉開除黨籍和開除公職處分，完全是其咎由自取。

要求對涉案領導幹部嚴肅處理

會議指出，要深刻認識孟宏偉案造成的惡劣影響、給公安事業帶來的嚴重危害、給公安部機關聲譽和形象造成的重大損害，要從中汲取教訓、引以為戒，著力純潔公安隊伍。

會議強調，要全面徹底肅清孟宏偉流毒影響，堅持以案為鑑、以案明紀，把全面從嚴管黨治警不斷推向深入。對涉孟宏偉案的公安機關領導幹部，無論職務高低、涉及到誰、身居何處，都要依紀依法嚴肅處理。要從思想上、政治上、組織上、作風上等各方面徹底肅清周永康、孟宏偉的遺毒遺害，確保不留空白、不留死角。要深刻剖析孟宏偉案件的根源，堅持問題導向、堵塞漏洞，努力從源頭上預防和遏制違紀違法問題的發生。