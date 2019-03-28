中國共青團中央維護青少年權益部、中國互聯網絡信息中心（CNNIC）周二（26日）發布了《2018年全國未成年人互聯網使用情況研究報告》，其中指出未成年網民規模達1.69億，未成年人互聯網普及率達93.7%，明顯高於同期全國人口的互聯網普及率（57.7%）。 報告還指出，未成年人上網活動豐富，排在前幾位的是利用互聯網學習（87.4%）、聽音樂（68.1%）、玩遊戲（64.2%）和聊天（58.9%）。「抖音」類用戶自製短影片平台亦廣受未成年人青睞，使用比例達到40.5%。

報告指內地9成未成年人使用互聯網，其中4成鍾愛「抖音」類App。（視覺中國）

從城鄉分布看，城鎮未成年人上網比例為95.1%，農村未成年人上網比例為89.7%。報告分析，這是中國互聯網覆蓋範圍擴大、流動網絡資費下降的直接體現，亦與未成年人對互聯網興趣濃、學習能力強等因素有關。此外，農村學校信息化基礎設施環境持續改善，城鄉未成年人的上網比例差異逐漸縮小。

報告指，手機成為未成年人的首要上網設備，使用比例達到92.0%。使用電視、平板電腦上網的比例則達到46.7%和37.4%。在屬於自己的上網設備方面，69.7%的未成年人有手機，24.6%有平板電腦，13.9%有手提電腦。未成年人92.4%主要在家中上網，39.4%經常在學校上網。從未成年人網時長來看，日均上網時間在2小時以內佔76.4%，超過3小時佔13.2%。

報告建議盡快出台《未成年人網絡保護條例》，預防未成年人沉迷網絡。（視覺中國）

籲完善監管機制 保護未成年人

報告又指，網絡暴力、網絡違法和不良資訊仍然存在，15.6%的未成年人表示曾遭遇網絡暴力，30.3%的未成年人曾在上網過程中接觸到暴力、賭博、吸毒、色情等違法不良資訊，建議盡快出台《未成年人網絡保護條例》，在完善行業監管機制、減少不適宜未成年人接觸的不良資訊、預防未成年人沉迷網絡等方面制定有效措施。

此外，報告亦建議健全約談警示、定期巡查、黑名單等監管制度；明確所有互聯網資訊和服務提供商的傳媒屬性，推動企業嚴格執行「先審後發」制度，規範個性化推薦算法，網絡遊戲中強化實名驗證及身份識別、防沉迷設置、家長守護工具等技術措施；加強未成年人網絡素養教育；依法對網絡侵害未成年人犯罪行為進行嚴厲打擊，並探索建立從業禁止、涉罪疑犯資料公開等制度。

（中青報）