西藏百萬農奴解放紀念日　新華社：堅定跟黨走是西藏人民共同心願

今日（28日）是中國官方設立的「西藏百萬農奴解放紀念日」。官方《新華社》刊登評論文章指，中國共產黨是西藏百萬農奴的大救星，沒有中共領導的民主改革，就沒有西藏的發展進步。「堅定不移跟黨走，堅持社會主義制度、民族區域自治制度」，是西藏人民的共同心願，也是創造美好未來的根本保障。

西藏百萬農奴解放紀念日（3月28日）由中國政府於2009年設立。旨在紀念1959年至1961年官方推行的「西藏民主改革」。（資料圖片）

文章題為〈讓雪域格桑花更加爛漫〉，開首先指，1959年3月28日，西藏民主改革徹底摧毀舊西藏「政教合一」的封建農奴制度，從此翻開歷史全新的一頁。西藏百萬農奴第一次把命運掌握在自己手中。民主改革成為新舊西藏的「分水嶺」、世界人權史上的里程碑，開啟西藏從野蠻走向文明、從專制走向民主、從落後走向進步的光輝歷程。

文章寫道，「走進今天的西藏，雪山依舊，卻換了人間。」事實充分證明，中國共產黨是西藏百萬農奴的大救星。「沒有黨領導的民主改革，就沒有西藏的發展進步。堅定不移跟黨走，堅持社會主義制度、民族區域自治制度，這是西藏人民的共同心願，也是創造美好未來的根本保障。」

西藏群眾生活不斷改善 日子「越過越紅火」

文章指出，發展是「硬道理」，也是西藏面臨的「硬任務」。在中央的堅強領導和全國各地的大力支援下，西藏克服「生命禁區」、交通不便、基礎薄弱等不利條件，經濟社會發展取得長足進步。得人心、惠民生的舉措讓西藏各族群眾的生活不斷改善，日子「越過越紅火」。一個日益繁榮發展的新西藏成為各族群眾安居樂業的美好家園，綻放愈發奪目的光彩。

文章續指，民族團結是社會和諧的基礎，是西藏各族人民的生命線。西藏各族幹部群眾相互幫助、攜手同行，寫下「中華民族一家親」的段段佳話，見證「同心共築中國夢」的深厚偉力。「我們堅信，在以習近平同志為核心的黨中央堅強領導下，西藏各族人民同心同德、攜手奮進，一定能書寫雪域高原更加精彩的新時代傳奇。」