【觀察】台港政壇同陷悶局社會思變　「港版韓國瑜」會出現嗎？

台灣高雄市長韓國瑜今天（3月28日）結束訪陸行程回台，回顧過去7日他走訪香港、澳門、深圳和廈門，所到之處都有不少「韓粉」拉橫額歡迎，他們身穿印有Q版韓國瑜的T恤，搖旗吶喊呼籲「土包子」競選台灣總統。這些舉動雖然難免引人側目，可是的而且確反映人心思變。 香港「中國同盟會紀念會」主席李崇威便表示：「（韓國瑜）不官僚嘛，我從他開始選舉就觀察了很久，國民黨很久沒有這樣的政治人物，馬英九內任雖然跟中國大陸的關係不錯，但一樣被王金平這種小人牽制，韓國瑜就不會。」他更認為韓國瑜擁有不同於現在國民黨政治人物的特質，可以成為「帶領中華民國走出新氣象的人」。

香港的中國同盟會和中山研究會成員早上8時30分就在機場等待韓國瑜到來。有中國同盟會成員受訪表示，希望韓國瑜參選2020年台灣總統。

就李崇威所講的「官僚」和「新氣象」，港人亦有所共鳴，期待香港能出現一個「接地氣」的政治家，擺脫官僚主義習氣和政治泥漿摔角，促進民生經濟發展，保障社會安定繁榮。

台港均染上「繁榮病」

首先台港兩地都面對相近困境，亦即在過往數十年高速發展後，經濟產業發展停滯不前，似乎都陷入「繁榮病」，影響波及社會各階層。以年輕人為例，月薪22K新台幣至今仍常掛在台民嘴邊，用來表示薪金微薄又增長無望，無謂追求缺乏現實條件的宏大「理想」，不如就靜靜守住「小確幸」還更舒服些。

香港年輕一輩都持有這種心態，或者更為嚴重，因為不單工資增長趕不上物價上升，而且樓價暴升可說是達到失控程度，不要說成家立室，連安居樂業都成問題。換言之，不論是台灣和香港，代表未來希望的年輕人都陷入「悶局」之中，而他們的生活和生計問題都不是他們個人的事，其父母子女都會受影響，「啃老族」和「隔代貧窮」正是例證。

來自台北的張先生（右）表示，自己從台北來到廈門，一早便趕到校門口守候。旁邊的是廈門人洪先生（左），兩人都是「韓粉」，身穿「韓國瑜T恤」表示支持。（李虎門 黃奕霖攝）

官僚未能打破社會悶局

在此情況下，有誰不希望有人能走出來打破「悶局」呢？不過縱觀台港政壇，完全是一派死氣沉沉的走馬燈，舊人換新裝再上場，在台灣有「老藍男」如王金平和吳敦義仍覬覦總統寶座，在香港一批又一批政務主任當上局長司長，沿襲官僚作風只求守成，不求開創新局面。

快人快語、政策闡述直截了當、不介意以禿頭作推銷形象，韓國瑜「接地氣」的競選風格，正好擊中選民求新求變的心理。他不是政治素人，但正如李崇威所言，韓國瑜沒有給人一種官僚習氣，簡單一句「人進來，貨出去，高雄發大財」就足以打動人心，表達求安定繁榮的生活基本需要。

香港需要擢穿「國王的新衣」

「韓流」既然能夠在台灣掀起風潮，假如香港也有一個「港版韓國瑜」，大概亦能觸發同樣迴響。每日聽著官僚「錄音機式」發言，政客們不思索如何推動結構改革，以至百物騰貴、醫療教育資源緊絀、交通擠塞等問題每況愈下，困擾每一個升斗市民的日常生活。縱觀各種「深層次予盾」和潛在社會危機，再加上避重就輕的官僚和政客，香港或者都需要一位「韓國瑜」，揭示千瘡百孔的真相，當那個擢穿「國王的新衣」的孩子。