華為中興被日本「封殺」　商務部：希望日方公平對待中國企業

日本去年年底修改了政府採購條例，引入加強國家安全的舉措，而這實際上等於將華為和中興兩家公司從政府採購的清單中剔除。而這些安全措施也被擴展到私人公司的5G許可證條例，這意味著日本的電信公司不太可能使用這兩家中國公司的網絡設備。 中國商務部28日（周四）表示，希望日方信守對自由貿易的承諾，公平公正對待中國企業，切實保障中國企業的正當權益，為包括中國企業在內的所有企業在日本開展正常、互利的合作提供公平、透明、可預期的營商環境。

商務部新聞發言人高峰表示，希望日方公平公正對待中國企業，切實保障中國企業的正當權益。（資料圖片）

商務部新聞發言人高峰表示，關於日本政府出台規定，以國家安全為由限制採購相關設備的問題，商務部已與日方多次交涉，表明中方關切。日方反覆表示，相關規定不以排除特定企業和設備為目的。但華為、中興兩家中國企業在日本開展正常的通信業務已經受到損害，企業投資和經營環境面臨不確定因素。

高峰又指，最近日本政界某些人士以所謂應對中國「網絡安全問題」為藉口，聲稱要建立專門機構，「我們不希望看到，保護主義在日本這樣支持自由貿易的國家抬頭」。

商務部：如日本有失公允 將損害兩國關係

高峰又表示，如果日本政府做法明顯有失公允，勢必動搖兩國間互信和企業合作的信心，損害兩國關係改善發展的勢頭。日本政府即將公布5G網絡頻譜分配方案，希望日方信守對自由貿易的承諾，公平公正對待中國企業，切實保障中國企業的正當權益，為包括中國企業在內的所有企業在日本開展正常、互利的合作提供公平、透明、可預期的營商環境。

（中新網）