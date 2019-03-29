【一帶一路】中國社科院藍皮書：為新型全球化提出中國方案

由中信改革發展研究基金會與中國社科院「一帶一路」研究中心共同主辦的「一帶一路」研討會暨《「一帶一路」建設發展報告（2019）》藍皮書發布會周四（28日）在北京舉行，藍皮書從國際合作、國內區域等多角度對「一帶一路」5周年作出階段性總結。 藍皮書總報告指出，「一帶一路」為新型全球化提出了中國方案，隨着認知更清晰，它正被愈來愈多國家理解和支持。其中的投資合作分報告則指，「一帶一路」倡議不僅大幅提升了中國投資的自由與便利程度，中國對外投資還成為拉動全球對外直接投資增長的重要引擎。

「一帶一路」研討會暨《「一帶一路」建設發展報告（2019）》藍皮書發布會在北京舉行。（社科院）

藍皮書通過數據和案例分析指出，「一帶一路」建設切實推動了中國與中亞、南高加索、西亞、南亞、非洲及北歐等地區的關係，除了貿易投資穩步增長外，還有在制度建設、基礎設施建設、金融和能源產業等方面的合作，形成復合的聯動發展格局。

社科院「一帶一路」研究中心副主任徐坡嶺在貿易合作分報告中指出，「一帶一路」建設5年來，中國與沿線國家間貿易合作水平逐漸提高。中國對「一帶一路」沿線國家的出口佔比呈持續上升趨勢。

藍皮書指出，「一帶一路」為新型全球化提出了中國方案，正在被愈來愈多國家理解和支持。（社科院）

強調尊重文明多樣性

中信改革發展研究基金會理事長孔丹研討會上指出，第二屆「一帶一路」國際合作高峰論壇即將於4月在北京舉行，「一帶一路」建設由最初的宏偉藍圖變成擁有四梁八柱的大廈，對這座大廈進行「精裝修」時需更好地堅持「共商、共建、共享」的原則，真正做到尊重國家主權和文明多樣性，讓不同文化背景和利益訴求的國家滿意。

藍皮書還着重分析了中國各省市參與「一帶一路」的規劃和實施情況，關注「一帶一路」建設過程中的具體問題，研究了中國與「一帶一路」沿線國家在央企合作、中亞合作、帶盟對接、海外利益保護等領域的問題和前景。

（中新網）