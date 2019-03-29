【觀察】中共指孟宏偉「縱妻以權謀私」　打破孟妻塑造的無辜形象

國際刑警組織前主席，公安部前副部長孟宏偉的妻子Grace Meng周四（28日）晚間表示，孟宏偉受到中紀委監察部指控的背後有「政治動機」，指稱「中國政府未能拿出確切證據證明孟宏偉的罪行」，又稱其丈夫在中國「因改革派的觀點而著稱」。 有分析指，孟妻此舉是為塑造其丈夫改革派的開明形象，為自己在法國申請政治避難提供理由。據稱目前她受法國政府保護，並已提交避難申請。 不過，中共日前公布的調查結果就指孟宏偉「公權私用，濫權妄為，肆意揮霍國家資財滿足家庭奢靡生活」；「家風敗壞，利用職務影響為其妻謀取職務，縱容其妻利用其職權搞特殊、謀私利」，間接證實此前的坊間傳聞，孟妻並不像她所展示給國際媒體的形象那般「乾淨」。

孟宏偉被指「利用職務影響為其妻謀取職務，縱容其妻利用其職權搞特殊、謀私利」。（資料圖片/視覺中國）

此次孟妻發聲稱其丈夫被查是「政治原因」，仍然延續了她此前一貫的措辭。孟妻在孟宏偉「失蹤」不久後就接受外媒採訪，稱孟宏偉的遭遇是「政治迫害」，信誓旦旦稱孟宏偉沒有涉貪，並稱自己曾接到「恐嚇」電話。

孟妻的做法實則是對中共發動的一場「國際公關戰」，意在通過打造自己為中共威權體制受害者的形象，贏得國際同情，一面為了自保，一面「洗白」自己並不乾淨的形象。孟妻的這一系列操作和說辭，幾乎是中國外逃涉貪者的「標準」操作，包括流亡美國的中國富商郭文貴，即是將經濟貪腐案件和不相干的意外事件演繹為「政治迫害」。

孟宏偉被指「利用職務影響為其妻謀取職務，縱容其妻利用其職權搞特殊、謀私利」。圖為孟妻Grace Meng。（資料圖片）

孟妻生活奢靡 公關轉移貪腐焦點

在孟宏偉事件剛發生不久，Twitter等平台就有人披露孟妻諸多奢侈生活細節，包括其在北京繁華地帶的高級公寓，以及位於法國的超大別墅。同時她還被指擔任多間公司的董事和高管職務，從不現身卻拿着高額薪水。但在孟妻轉移事件焦點的國際公關之下，當時輿論卻幾乎形成對北京一面倒的批評聲，更可能接近真相的消息反而被淹沒。

孟妻的國際公關極為巧妙，在措辭上一筆帶過地避開了夫妻2人可能涉及的貪腐問題，而是集中力量圍繞「中共又一高官『被失蹤』」這一焦點，把中共描述為不遵循程序正義、任意逮捕的專制力量。中國官方如今公布事實真相，將孟妻的說辭擊破，還原事實本來面目。孟妻既不像她自己所描述的那樣無辜，作為某種程度上的「共犯」，亦可能面臨遣送回中國的命運。

有分析指，孟妻此舉是為塑造其丈夫改革派的開明形象，為自己在法國申請政治避難提供理由。圖為孟宏偉。（資料圖片）

中法有引渡條約 孟妻或被遣送回國

據傳媒此前報道，孟妻的國際公關戰直到中共此次發布對孟宏偉「雙開」的通報前仍在上演。據稱，她在習近平訪法前，曾致信法國總統馬克龍，要求獲得她的丈夫目前下落以及健康情況的信息。孟妻還要求孟宏偉應當有權獲得探視，有權得到律師的辯護。

然而事情的走向並未如孟妻所願。習近平訪法臨近尾聲時，中共公布對孟的處理結果，或說明中法兩國已就此事件達成一致看法。

不同於美國，中法之間簽有引渡條約，已經於2015年生效。雖然中法兩國可能會圍繞引渡孟妻展開一番博弈，但孟妻在國際媒體塑造的無辜形象已經破產，這意味着她的一系列國際公關戰已面臨失敗的命運。