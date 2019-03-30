贏積分壓力大要靠攻略？　「學習強國」App積分排名功能下線

中宣部今年1月推出「學習強國」App，要求各黨政機關的公務員、共產黨員及大學生下載學習「習近平思想」並參與測試，贏取「學習積分」，這個App一度超越抖音和微信，登上蘋果App Store的下載量榜首。 不過，由於學習積分落後就會遭批評，令不少黨員感到壓力有人尋求網上「賺分攻略」，更傳出有公務員自製「外掛」軟件而遭到拘留，社會上出現不少怨言。 《星島日報》日前引述知情人士透露，3月初收到省部通知稱，各地各部門不得強制下載，不可每天強行要求積分，拒絕形式主義。而App的個人排名功能目前已下線。

「學習強國」App下載量超抖音，官媒報道指該App在各地受到民眾熱捧。（網上圖片）

據報道，「學習強國」為鼓勵黨員使用，導入學習積分制，每天登入就可獲得1分，閱讀每篇文章、觀看每則影片還可各得1分，閱讀文章累計時間超過4分鐘、觀看影片超過5分鐘還能再加1分。

此外，「學習強國」還設有「智能答題」、「每周一答」、「專題考試」等測驗，若全部答對，獲得積分更多。其中，「專題考試」每日最高可獲得10分。

為避免黨員利用上班時間賺分數，App還將早上6時至8時、中午12時至下午2時、晚上8時至10時30分設定為「活躍時段」，在時段內學習文章和影片，可獲得雙倍分數。

不過，「學習強國」的個人積分制度引起眾多網友抱怨，原因是單位領導每天要求積分任務、積分排名低會被批評。網上還出現一些「賺分攻略」，甚至傳出有公務員自製外掛軟體而被拘。

由於積分排名功能引起不少怨言，「學習強國」周四（28日）凌晨對學習積分規則進行優化升級，刪除了積分排名功能，此外還將每日最高獲取66積分調降為52積分，並取消「高效時間」規則，由原先的特定時間觀看5分鐘影片累計2積分，改為全天觀看3分鐘影片積累1分等。

（星島日報／法廣）