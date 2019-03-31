習近平《求是》發文：改革開放前後兩個時期不可割裂

4月1日出版的第7期《求是》雜誌將發表中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平的重要文章《關於堅持和發展中國特色社會主義的幾個問題》。 習近平在文章中強調，不能用改革開放後的歷史時期否定改革開放前的歷史時期，也不能用改革開放前的歷史時期否定改革開放後的歷史時期。

《求是》雜誌是中國共產黨的黨報黨刊之一，，由中國共產黨中央委員會主辦。

文章強調，道路問題是關係黨的事業興衰成敗第一位的問題，道路就是黨的生命。中國特色社會主義是全面建成小康社會、加快推進社會主義現代化、實現中華民族偉大復興的必由之路。

文章指，中國特色社會主義是社會主義而不是其他什麼主義，科學社會主義基本原則不能丟。只有社會主義才能救中國，只有中國特色社會主義才能發展中國，這是歷史的結論、人民的選擇。

文章指出，黨領導人民進行社會主義建設，有改革開放前和改革開放後兩個歷史時期，這是兩個相互聯繫又有重大區別的時期，但本質上都是黨領導人民進行社會主義建設的實踐探索。中國特色社會主義是在改革開放歷史新時期開創的，但也是在新中國已經建立起社會主義基本制度並進行了20多年建設的基礎上開創的。雖然這兩個歷史時期在進行社會主義建設的思想指導、方針政策、實際工作上有很大差別，但兩者決不是彼此割裂的，更不是根本對立的。不能用改革開放後的歷史時期否定改革開放前的歷史時期，也不能用改革開放前的歷史時期否定改革開放後的歷史時期。

文章指出，馬克思主義必定隨著時代、實踐和科學的發展而不斷發展，不可能一成不變，社會主義從來都是在開拓中前進的。堅持馬克思主義，堅持社會主義，一定要有發展的觀點。

「兩個不能否定」於2013年提出

文章強調，共產黨員特別是黨員領導幹部要做共產主義遠大理想和中國特色社會主義共同理想的堅定信仰者和忠實踐行者。文章稱，一切迷惘遲疑的觀點，一切及時行樂的思想，一切貪圖私利的行為，一切無所作為的作風，都是與共產主義遠大理想格格不入的。

實際上，早在於2013年1月5日，習近平就在中共中央黨校「新進中央委員、候補委員學習貫徹黨的十八大精神研討班」上的講話中提出：不能用改革開放後的歷史時期歷史否定改革開放前的歷史時期，也不能用改革開放前的歷史時期否定改革開放後的歷史時期。

（新華社）