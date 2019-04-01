解放軍戰機飛越台海中線　環時：對台灣當局的嚴正警告

台灣國防部指，解放軍兩架殲-11戰機昨日（31日）飛越台灣海峽中線，台灣空軍派戰機緊急攔截，事件令兩岸局勢再次升溫。 中共官媒《環球時報》今日發表評論文章指，傾向認為解放軍的舉動是對台灣當局的嚴正警告，也是對美方近來頻頻在台海方向搞各種動作的清晰回應。

解放軍2架殲11戰機踰越台灣海峽中線，進入台灣海峽西南面空域，台灣國防部視之為有計劃的挑釁行動。（VCG）

解放軍戰機飛越台海中線之後，大陸官方未有作出回應，但《環球時報》的評論文章就雖然未知解放軍戰機的行動是偶然越過中線，還是如台灣國防部般宣稱是有計劃的挑釁行動，但「很願意相信後者」，又並視之為對台灣當局的嚴正警告。

文章中提到從美國通過《台灣旅行法》以來，美台互動不斷加碼。尤其是美國軍艦今年以來三次通過台灣海峽，上周的最近一次除了驅逐艦，還有一艘海警隊的巡洋艦同時通過，不斷向大陸方面施壓，大陸方面不可能不作出反應。

《環球時報》指解放軍未能可能將台灣島上的空域劃入巡航範圍。（VCG）

未來或將台灣空域劃入巡航範圍

評論文章亦指因台灣總統選舉臨近，蔡英文和其他民進黨成員試圖用挑起兩岸緊張的極端方式吸引選票，囂張氣焰需要大陸方面予以打擊。如果台灣當局和美方的挑釁變本加厲，大陸海空軍很可能徹底不再理會所謂中線，將整個台灣海峽作為解放軍的行動區域，甚至還可能將台灣島上的空域劃入巡航範圍，用更加直接的方式宣示國家對台灣的主權。

文章又指美台都要認識到，台海問題的終極主導權在中國大陸一方，而既不在美國軍隊的手裏，更不在只擅長競選遊戲的民進黨及其當局一邊。大陸有一手回應各種政治和軍事挑釁的主牌，美台休要迫使大陸把它們一張一張打出來。

（環球時報）