英國發布香港半年報告　環時：藉聯合聲明和基本法離間陸港

英國政府日前發布第44期《香港半年報告》（Six-Monthly Report to Parliament on Hong Kong: July-December 2018），指出香港「一國兩制」運作良好，但公民自由、政治自由及高度自治則被削弱。 中國官媒《環球日報》對此發社評指出，香港回歸後，英國政府一如既往地以香港事務干涉中國內政，以評估「一國兩制」實施為藉口，時刻監視香港局勢的動向，藉《中英聯合聲明》和基本法拉扯陸港的向心力，為部分港人勾畫政治幻景。

英國政府發布最新一期《香港半年報告》指，香港的公民自由、政治自由及高度自治被削弱。（資料圖片）

文章指出，英國式民主是經歷數百年緩慢發展的結果，有不可複製的獨特性。英國的君主和貴族曾在很長時間裏掌握着國家權力，普通民眾並沒有參政權。英國在1928年才擁有表面民主，其自由民主直到目前仍在不斷塑造中。

文章續指，英國被自由民主手段誤導，「脫歐」正是英國引進全民公投這種直接民主手段所造就的。從2016年全民公投至今，英國陷入到脫歐泥潭之中，幾乎消耗掉了英國政治精英的全部精力，英國人脫離長久以來堅持的政治審慎，在推行新式民主上嘗到苦頭。

文中又提及，英國人並不懂得「己所不欲勿施於人」的道理，拿着自己都懷疑的自由民主標準討論香港事務，推波助瀾「佔中」事件，加劇了香港社會的內部矛盾，間接促進了「佔中」的發生。

文章認為，英國藉《中英聯合聲明》和基本法拉扯陸港的向心力。圖為中英聯合聲明簽署現場。（資料圖片）

指英國對香港「隔岸觀火」

文章進一步闡述，在新的半年報告中，缺失反思精神的英國人仍沉浸在自己建構的政治幻象中，關注「對香港民族黨的禁令、對選舉候選人的政治篩選」等事件，認為「香港的高度自治正在被削弱」。英國人暫時忘卻了自己家中在失火，抽空以隔岸觀火的心態品頭論足着香港事務，從不實事求是地看待問題，亦無心思去認真解決問題。

相對而言，文章就指出中國從未置喙蘇格蘭和北愛爾蘭問題，從未支持它們從英國分裂出去，中國大可策劃與蘇格蘭合作共同開發油田，並派航母去自由航行，但中國明白「鞋子合不合腳，自己穿了才知道」的道理，堅持不干涉內政的外交傳統，英國要在這方面認真反思並向中國學習。