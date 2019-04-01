內地將芬太尼列為管制藥物　國家禁毒委：提前防範新型毒品危害

公安部、國家衛生健康委、國家藥監局聯合發布公告，宣布從5月1日起將芬太尼類物質列入《非藥用類麻醉藥品和精神藥品管制品種增補目錄》，即納入毒品管制範疇。國家禁毒委表示，此舉有效提前防範和應對化解新型毒品問題帶來的風險危害。 資料顯示，芬太尼是一種鴉片類強效麻醉性鎮痛藥，適用於治療疼痛和手術鎮痛，效果約為嗎啡的80倍。但卻十分容易上癮，有毒販將芬太尼與海洛英等混合製成毒品，在美國尤其嚴重。2017年，美國7.2萬宗藥物過量致死事件，有超過四成涉及芬太尼類合成藥物。

國家禁毒委員會副主任、公安部反恐專員劉躍進表示，此舉有助提前防範新型毒品危害。（視覺中國）

國家禁毒委員會副主任、公安部反恐專員劉躍進今日（1日）上午在國新辦記者會上，解釋將芬太尼列為管制藥物一事。他指出，這標誌著中國政府已正式整類列管芬太尼類物質，是中國禁毒法制建設歷程中的重大創新性舉措。

劉躍進指出，以芬太尼類物質為代表的新型毒品來勢兇猛，已在一些國家大規模流行濫用，造成多人死亡，引發嚴重社會問題。中國政府對芬太尼類物質實行整類列管，既是提前防範和應對化解新型毒品問題帶來的風險危害、保障人民群眾身心健康的重要舉措，也是參與全球毒品治理、維護世界安全穩定的重要體現。

劉躍進續指，這次將25種芬太尼類藥物列入管制，超過聯合國標準的21種，相信有效防止芬太尼類毒品在國內蔓延，亦能禁止不法份子簡單混入其他物質以逃避法律責任。

美國總統特朗普曾公開表示，中國是美國非法芬太尼毒品的主要來源。（Twitter）

反駁特朗普指控：中國不可能是美國芬太尼主要來源

美國總統特朗普曾公開表示，中國是美國非法芬太尼毒品的主要來源，有分析認為中方此舉是要回應美國訴求。對此，劉躍進直指中國對芬太尼類藥品的管控非常嚴格，不可能流入美國。他稱，中國執法部門曾經偵破過數宗非法加工和向美國販賣芬太尼類物質的案件，但數量極為有限，不可能是美國的主要來源。美方的指責缺乏證據、有違事實。

劉躍進稱，美國內芬太尼類物質濫用問題，其自身原因是主要因素，包括美國濫用處方止痛藥的傳統、大型藥企利益驅動、監管不力、對毒品危害宣傳不夠等，「美國如果想真正解決其芬太尼類物質問題，還需加強其國內工作......在加大國內打擊毒品犯罪力度的同時，務實開展國際合作，而不是一味指責他國。」