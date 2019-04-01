韓國瑜風波：台灣政客有小聰明　無大智慧

台灣高雄市長韓國瑜在上月訪問「港澳深廈」四地的行程中，先後見了香港特首、港澳中聯辦主任及大陸國台辦主任等。在韓國瑜拜會香港特首時，台灣媒體未有太大迴響，但到韓國瑜與中聯辦主任會面時，部分媒體隨即猛烈批評，至於上周一（3月25日）會晤國台辦主任後激起的負面聲浪之多，更不用多說。 回歸到問題初始，台灣政治人物見中聯辦、國台辦的人，有犯法嗎？民進黨人過去也曾與中聯辦官員見面，更別說國台辦了，國民兩黨不少人，還有「白色力量」的台北市長柯文哲，都曾跟國台辦主任會面。現階段，韓國瑜見中聯辦主任並無違反台灣《港澳關係條例》；至於見國台辦，台灣陸委會稱要先了解情況，若有違法，會以違反《兩岸人民關係條例》開罰。該法例規定，兩岸人民不得有「涉及政治性內容之合作行為」、「不得與大陸地區地方機關締結聯盟」等，但什麼是「政治性內容合作」？怎樣才算締結聯盟？這都是「視情況而定」，故在此次「韓國瑜風波」中討論法例，沒有多大意義。 撰文：郭雪筠

3月22日，香港中聯辦主任王志民（右）於中聯辦內會見韓國瑜。（中聯辦網頁）（資料圖片）

善用人民情緒與社會盲點

今次「見國台辦」一事會被如此放大，因為對象是韓國瑜。換成國民黨主席吳敦義或民進黨的前副總統呂秀蓮等，根本不會有人在意。正因為是韓國瑜，正在台灣邦交國出訪的總統蔡英文才會隔海抨擊；正因為是韓國瑜，藍綠媒體才會為「賣不賣台」吵成一片。

台灣政客有小聰明，因為他們能善用人民的情緒與社會的盲點。

陸委會和蔡英文等批評的立足點，均是「韓國瑜此舉等於站到中共『一國兩制』那邊」。同一時間，美國在台協會（AIT）上周二（3月26日）在Facebook發文稱「如果您有興趣進一步了解香港目前的公民權和自由狀況，不妨查看一下美國國務院近期的報告」，蔡英文也在上周四（3月28日）過境夏威夷時與華府智庫「傳統基金會」的視訊對談中論及相關內容，種種政治動作背後的涵義不言而喻。

也就是說，除了在「賣不賣台」議題上攻擊韓國瑜之外，民進黨聰明地將自己與「美國隊」綁在一起，與跑到「中國隊」那裏的韓國瑜與國民黨形成對比。此舉等同在台灣社會塑造一種過於簡單的「二分法則」：美國和中國，台灣只能選一邊，選民進黨就是「選美國」，選國民黨（或韓國瑜）就是「選中國」。

韓國瑜出訪期間，正在南太平洋訪問的台灣總統蔡英文批評韓到訪中聯辦。圖為蔡英文品嚐帕勞當地風味餐。（中央社）

只知塑造對立 不懂會遭反噬

但現實中，沒有一個台灣政治人物能只「選美國」或「選中國」，馬英九若只「選中國」，根本不會當八年台灣總統；蔡英文只「選美國」，結果在兩年多後的地方選舉慘敗，更出現連任危機。台灣在意識形態上親美，經濟民生卻依賴中國大陸；在口號上喊挺美，實際利益又得看中國，這讓民進黨政府近年愈來愈尷尬，反之，人民愈來愈追求務實。

生活不是喊口號或作夢，每天面對的都是現實問題，現實，是韓國瑜今天能站穩腳跟的原因，也是台灣執政者氣虛所在。

台灣政客有小聰明、無大智慧，因為他們知道利用人民的情緒撈選票，卻不知塑造對立的結果，就是自己很快會被人民的情緒反噬。

批評韓國瑜甚至開罰很易，難的是如何拉回數十億元新台幣的農漁產品訂單、如何解決讓台灣人苦悶二十年的經濟民生問題；把韓國瑜「中國化」很易，難的是如果選上了，如何面對現實中的國際困境；在台灣社會塑造「中國隊VS美國隊」很易，難的是如何能在政治上平衡中美之餘，在經濟上獲實際利益。一個韓國瑜，就可看到台灣政治最根本的問題。

「韓國瑜風波」背後是2020年台灣大選，2020年台灣大選背後是中美在台灣又一次較量。中美雙方各自有期望的人選，但雙方同樣不會太在意誰當選──反正不管怎樣，手握籌碼的大國都可以找到自己有利的點。只期望台灣人民對於自身現實與國際局勢，也有同樣的覺悟。￼

上文刊載自第156期《香港01》周報（2019年4月1日）。

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