台港社會同樣思變　「港版韓國瑜」會出現嗎？

台灣高雄市長韓國瑜3月28日結束訪陸返台，回顧他走訪香港、澳門、深圳和廈門的一星期行程，所到之處都有不少「韓粉」拉橫額歡迎，返抵高雄小港機場時，更有上千名支持者接機，並高呼韓國瑜「選總統」。這些舉動難免引人側目，但切切實實反映人心思變。

韓國瑜當日返抵高雄小港機場時，有上千名支持者接機，並高呼韓國瑜「選總統」。（中央社）

香港「中國同盟會紀念會」主席李崇威表示：「（韓國瑜）不官僚嘛，我從他開始選舉就觀察，國民黨很久沒有這樣的政治人物，（前總統）馬英九任內雖然跟中國大陸關係不錯，但一樣被（前立法院院長）王金平這種小人牽制，韓國瑜就不會。」他認為韓國瑜與現在的國民黨政治人物不同，可成為「帶領中華民國走出新氣象的人」。

同染「繁榮病」 官僚未能打破悶局

對於多數港人而言，韓國瑜或者仍是一個陌生的名字。但對李崇威所說的「官僚」和「新氣象」，港人亦有所共鳴，港人一直期待香港能出現一個「接地氣」的政治家，擺脫官僚主義習氣和政治泥漿摔角，促進民生經濟發展，保障社會安定繁榮。正因台港兩地有相近民情，所以相比過往台灣縣市首長訪港，韓國瑜獲得較多關注，亦令港人比較和反思。

首先，台港兩地在過往數十年高速發展後，經濟產業發展停滯不前，似乎都陷入「繁榮病」，影響波及社會各階層。以年輕人為例，22,000元新台幣（約5,600港元）月薪至今仍常掛在台灣人嘴邊，用來表示薪金微薄又增長無望，無謂追求缺乏現實條件的宏大「理想」，靜靜守住「小確幸」還更舒服些。

香港年輕一輩同樣持有這種心態，或者更為嚴重，因為不單工資增長趕不上物價上升，樓價暴升更是達到失控程度，莫說成家立室，連安居樂業都成問題。換言之，不論是台灣和香港，代表未來希望的年輕人都陷入「悶局」之中，他們的生活和生計問題都不是他們個人的事，其父母子女都會受影響，「啃老族」和「隔代貧窮」正是例證。

此情況下，誰不希望有人能打破「悶局」？但縱觀台港政壇，完全是死氣沉沉的走馬燈，舊人換新裝再上場，在台灣，「老藍男」如王金平和國民黨主席吳敦義仍覬覦總統寶座；在香港，一批批政務官當上局長司長，沿襲官僚作風只求守成，不求開創新局面。更有等而下之者，只是挑動政治鬥爭搶選票，年復一年重複煽惑輿情的口號，台港民眾早就看厭這類互相攻訐，對箇中「矯飾」不以為然。

快人快語、政策闡述直截了當、不介意以禿頭作推銷形象，韓國瑜「接地氣」的競選風格好擊中選民求新求變的心態。（中央社）

香港需要戳破「國王的新衣」

快人快語、政策闡述直截了當、不介意以禿頭作推銷形象，韓國瑜「接地氣」的競選風格好擊中選民求新求變的心態。韓國瑜不是政治素人，但正如李崇威所言，他沒有給人一種官僚習氣，既不是冷冰冰宣讀數據和規條，也不會拋出複雜難明的專業術語，簡單一句「人進來，貨出去，高雄發大財」就足以打動人心，表達人民追求安定富足的生活基本需要。

撇除各式各樣的「語言偽術」，專注追求安定富足，這又何嘗不是香港人的理想呢？韓國瑜的政綱有時會讓人覺得粗鄙，例如建造「愛情摩天輪」供「年輕人上去一小時做愛做的事」，但如果換上政客一貫天花亂墜的華麗說詞和空泛計劃，又能夠激發社會認真探討地方產業發展，將公共討論的焦點由政治黨同伐異拉回改善民眾生計的正途嗎？

「韓流」既然能在台灣掀起風潮，假如香港也有一個「港版韓國瑜」，大概亦能觸發同樣迴響。每日聽着官僚「錄音機式」發言，政客們不思索如何推動結構改革，百物騰貴、醫療教育資源緊絀、交通擠塞等問題每況愈下，困擾升斗市民日常生活。綜觀香港各種「深層次矛盾」和潛在社會危機，對照避重就輕的官僚和政客，或許真需要一位「韓國瑜」，揭開真相，當那個戳穿「國王的新衣」的孩子。￼

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