曾稱日本新年號首次「脫中」　環時改口：報錯了　仍源於中國文化

日本政府周一（4月1日）公布新年號「令和」，將於5月1日正式採用。「令和」出自日語詩歌總集《萬葉集》，也是日本自從有年號以來，首次採用出自日本古籍的年號。 消息公布後，中國官媒《環球時報》曾形容，這是日本年號第一次「脫中」；但不久後，《環球時報》又改口稱「脫中」一說似乎「報錯了」，指《萬葉集》無法抹去源於中國古典文化的影響，與之有著不可分割的關聯。

日本政府周一（4月1日）公布新年號「令和」，將於5月1日正式採用。（視覺中國）

日本宣布新年號「令和」後，《環時》一度以〈定了！第一次「脫中」，日本新年號「令和」〉為題作報道，稱日本年號第一次「脫中」。但不久後，《環時》又再刊文表示該報道似乎「報錯了」，「令和」還是沒能抹去中國痕跡。

據了解，「令和」出自日本古籍《萬葉集》第五卷「梅花歌」中的「初春『令』月、氣淑風『和』」，同時也是首個出自日本古籍的年號。但《環時》報道稱，《萬葉集》與中國古典文化之間卻有著不可分割的關聯，「儘管被看作是日本古籍，《萬葉集》仍然無法抹去源於中國古典文化的影響。」

專家：「令和」帶有中日融合的含義

報道指，《萬葉集》借鑒中國詩歌的題材、形式以及表現方法，收編部分漢詩。「值得一提的是，《萬葉集》成書時，日本尚未擁有自己的文字，全部詩歌採用漢字為註音符號記錄而成。」

報道又引述汕頭大學長江新聞與傳播學院日籍教授、原日本讀賣新聞編輯委員加藤隆則指，《萬葉集》第五卷「梅花歌」的原文部分，還是按照古代中文的寫法記錄下來。而且，《萬葉集》收錄118首關於梅花的詩歌，看得出是受到了中國審美的影響。不過「和」代表「和風」，因此加藤隆則認為「令和」帶有中日融合的含義。