【觀察】習近平《求是》刊文發訊號　意識形態工作步入「深水區」

最近中共總書記習近平在《求是》雜誌發表文章，題為《關於堅持和發展中國特色社會主義的幾個問題》，強調不能以改革開放一事割裂歷史，以之前的時期否定之後的時期，或以之後的時期否定之前的時期。 若果從理論角度出發，其中問題涵蓋中共的歷史定位和合法性論證。不過對外界而言，這篇文章所以引人注目，除了是因為由中共最高領導人發表，也是當中「溫故知新」的含義，一方面既重申中共著重意識形態工作，另一方面可能預示這類工作由「務虛」討論步入「深水區」，正式在制度層面推出新策略。

2019年3月5日，第十三屆全國人民代表大會第二次會議在北京人民大會堂開幕。國家主席習近平在主席台就座。（路透社）

教育部：加強管理西方原版教材

實際上，早在2013年習近平接任總書記之初，他就在中共中央黨校提出同一歷史觀點。這講法被解讀為，中共否定坊間以改革開放為分水嶺，製造二元對立解讀，亦是特意去回應西方意識型態挑戰，強調改革開放不是走「西方化」道路，更不是奉「西式」政體和社會秩序為依歸。

之後中共推行一系列相應政策，例如2015年，時任教育部部長袁貴仁表示，要加強對西方原版教材的使用管理，絕不能讓傳播西方價值觀的教材進入中國課堂。另有傳聞指，官方發布文件列出幹部開會的「言論禁區」，當中包括「普世價值」、「公民社會」、「司法獨立」等西方價值觀。然而這一輪意識形態工作很快就沉寂下來，未有大規模展開。

國家主席習近平。（新華社）

重提6年前觀點​

這或者和中共領導層忙於應付其他事務有關，例如反腐、股市波動和扶貧。到了如今習近平重提6年前觀點，或者反映中共領導層認為，有必要從最高層面發出訊號，再次大力推動意識形態工作進展。剛好在3月18日，習近平主持召開「學校思想政治理論課教師座談會」，表示「必須培養一代又一代擁護中國共產黨領導和中國社會主義制度」。

衡量改革進程的主要指標

放諸更宏觀層面，習近平新近在《求是》一文提出兩點看法，一是「只有中國特色社會主義才能發展中國」，二是「道路問題是關係黨的事業興衰成敗第一位的問題」。按此思路，意識形態問題牽涉黨內外各領域，既要有優質幹部團隊以穩妥推動國家發展，也是預期全國精神文明有一核心，團結一致以實現「社會主義建設」。

至於是次由高校系統入手，大概是看準高校的領頭作用，而採取這一布局亦代表，相比過往囿於黨校和黨內系統，將來高等學府會是中共意識形態工作的重點區域，亦是衡量改革進程的主要指標之一。