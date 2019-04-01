【中美貿易談判】劉鶴啟程赴美　傳中國在科技領域上讓步

4月1日（周一），中國外交部表示，副總理劉鶴已啟程前往美國，以進行第九輪中美經貿高級別磋商。 中美第八輪高級別貿易談判3月29日（上周五）在北京結束，有報道指中國擬讓外國科技公司更能參與當地成長快速的雲計算市場，作為在科技領域上的讓步。

中國外交部發言人耿爽表示，中方希望雙方在已經取得的實質性進展的基礎上，能夠共同努力，相向而行，落實好兩國元首達成的重要共識，能夠爭取達成一個互利、共贏的協議。

為期兩日的中美第八輪高級別貿易談判於3月29日在北京結束，新華社表示雙方討論了協議有關文本，並取得新的進展。（路透社）

3月29日（上周五），為期兩日的中美第八輪高級別貿易談判在北京結束。美國白宮在當天發表聲明稱，「雙方在『坦誠且具有建設性的討論中』，就貿易協商和重要的下一步取得進展」。新華社也表示，雙方討論了協議有關文本，並取得新的進展。

據悉，中美兩國談判代表正在商議的協議包括6大方面，分別是強制技術轉讓和網絡盜竊、知識產權問題、服務業問題、匯率問題、農業、非關稅壁壘問題。

美媒：中國擬在科技領域讓步

美媒《華爾街日報》引述知情人士稱，中國擬讓外國科技公司更能參與當地成長快速的雲計算市場，作為科技領域的讓步。美國盼與中國達成的貿易協議當中包括要求中國開放雲計算市場。

美媒彭博社則透露，在這次會晤中，美中兩國的談判代表逐字逐句地磋商貿易協議最後文本的文字表述。雙方代表在協議的執行機制，及美方如何免除對華現有關稅限制的問題上存在較大分歧。