【觀察】蔡英文與美國人　到底看見了哪一個香港？

近日，台灣新聞被解放軍軍機越過海峽中線的相關新聞佔據，兩岸關係發展至此，民進黨、共產黨隔海相互指責，在此也不必多說什麼。只是近來民進黨不斷操作「一國兩制下的香港」這議題，想讓過去曾流行的那句口號「今日香港，明日台灣」所代表的「恐中」風潮重回台灣，進一步穩固2020年的政權，這點，倒是值得說上一說。

蔡英文此前進行「海洋民主之旅」時，在夏威夷與華府智庫「傳統基金會」視訊會議。（台灣總統府）

幾天前蔡英文在過境美國夏威夷時，以視頻的方式參與美國智庫「傳統基金會」的論壇，表示現在大陸方面已把「九二共識」變成「一國兩制」，而這「一國兩制」遲早也會變成「一國」，比如現在的香港。

蔡英文並且表示，香港實行「一國兩制」對台灣是很好的個案研究，香港的現況正好提醒台灣，應避免跌入大陸的陷阱。

在蔡英文說出這番話後相近的時間點，常就台灣議題發表看法的前美國傳統基金會研究員葉望輝（Stephen J. Yates）也對美國媒體表示，近十年來是大陸在改變安全和經濟現狀，蔡英文的立場與美國是相似的。

在台灣2020年大選將至的情況下，這番「幫蔡英文一把」的表態也不太意外。

蔡英文和所謂「傳統的美國觀點」常對香港現況提出質疑，似乎「一國兩制下的香港」真的「水深火熱」。香港當然有它的問題，高昂的房價物價讓青年人難受，但全世界每個地方都有自身的困境，而民進黨在談論香港時常以太片面的「慘」來當廣告詞告訴台灣人民，卻未考慮客觀的條件──香港，今日仍聚集國際人才，台灣在這點是完全沒有可比性的。就連台灣人才，今日都常常往「水深火熱」的香港跑。

與蔡英文視訊會議、大談香港「慘況」的美國傳統基金會，每年都會發佈「經濟自由度指數」，以貿易政策、政府對經濟的干預、貨幣政策等為面向分析世界各地的經濟體表現，而香港，連續數年都名列第一。

蔡英文與美國智庫視訊會議畫面。（台灣總統府）

也就是說，就連應和「一國兩制的香港很淒慘」的美國傳統基金會本身，都認可了香港「很經濟自由」的地位及表現。那麼，蔡英文口中的「以香港的現況提醒台灣」，究竟是指哪個香港？

是水深火熱的香港、還是國際金融都市香港？若是「水深火熱」的香港，那麼為何香港至今，都還是重要的國際金融中心？

又為何台灣、甚至全球最頂尖的人才，都還在往香港跑？

香港當然是有很多面向的香港。香港繁華、香港貧富差距大、香港人面對如今的經濟現實有驕傲也有痛苦，但是，這其中錯綜的經濟問題、治理問題，用簡單一句「看看香港、想想台灣」來操弄，未免太簡單與幼稚。

聰明如美國學者、如蔡英文，當然都知道香港與台灣的根本性差異，說這話是政治操弄、延續了過去一貫的「民進黨風格」。但是，今時不同往日。

人民可以天真一次兩次，但並非永遠那麼無知。