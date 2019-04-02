【四川涼山大火】高海拔地形複雜釀30死　惹激辯應否派救火員冒險

四川涼山州木里縣的森林大火，30名救火人員在轉場時遇到「爆燃」，全部證實遇難死亡。 事實上，木里縣幅員遼闊，森林資源豐富，以致近年屢次發生山火，防火壓力相當沈重。

木里縣有94.14萬公頃林業用地，森林覆蓋率達67.3%，是長江上游重要的水源涵養林及中國僅存不多的大片原始林區。（視覺中國）

屬於國家級貧困縣的木里縣位於四川涼山州西部，地處青藏高原和雲貴高原交界，是橫斷山脈在四川境內最典型的地帶，更是青藏高原地質結構最複雜、環境最惡劣的地段之一。據木里縣政府資料顯示，全縣有94.14萬公頃林業用地，森林覆蓋率達67.3%，是長江上游重要的水源涵養林及中國僅存不多的大片原始林區。

惟據內媒《澎湃新聞》引述森林防火辦公室的統計顯示，從2005年至2009年，木里縣共發生42次山火，乃至最近幾年亦山火不斷。例如在2019年2月10日凌晨，木里縣三桷椏鄉里鋪村和高房子村交界處發生山火，過火面積約20公頃；2018年5月16日，木里縣倮波鄉隴東村發生山火，過火面積約15公頃，起火原因初步判定為雷擊火。

木里縣在2月時已發生過一次山火。（視覺中國）

至於今次山火，四川省應急管理廳初步分析有可能是雨天雷擊造成，主要撲救難度在於火場位處最高海拔約3700米，海拔高且風大無定向，火勢以控制，其次是木里縣地形複雜，救火時往往無路可走，以及森林腐殖層厚實，不利救火和山上取水困難。

山火現場盡是大片原始森林。（微博）

對於有聲音認為何不參照歐美的做法，任由山火自行燃燒，避免憾事發生。有網民反駁指，今次山火現場都是大片原始森林，人迹罕至，可燃物在常年累積之下「簡直就是草料場」。一旦放任燃燒，火勢將極難控制，在風勢影響下更會迅速波及周邊鄉鎮村莊。事實上，歐美亦非完全放任山火，至少都會清理出隔火帶，「整個放任不管甚至連隔火帶都不清理只有一個可能：實在沒辦法了」。