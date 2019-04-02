【觀察】殲11越台海中線顯大陸主導權　「再平衡」美台聯手趨勢

解放軍兩架殲11戰機3月31日飛越台灣海峽中線，台灣空軍派戰機緊急攔截，兩岸局勢再次升溫。陸台軍隊素來有默契，互不跨越海峽中海，因此解放軍舉動被解讀為建立「新現狀」之舉。然而對北京而言，一則「改變現狀」的始作俑者是美國和台灣，突破中線為對等反擊，二則此舉本來就建基於既有政軍方針，重申大陸擁有台海局勢主導權。

J-11（殲-11）是中國第四代戰機，是中國空軍重型戰鬥機的主力型號之。（SinoDefence ）

解放軍突破海峽中線固然是旗幟鮮明的舉動，但並非毫無預兆。今年初國家主席習近平發表對台講話，總結對台5點政策思路，強調兩岸制度差別不是「分裂藉口」，北京會按自家計劃推行「一國兩制台灣方案」，號召台灣的「代表性人士」展開政治協商。

陸軍機繞台已邁向「常態化」

在這番重申主導權的講話背後，是解放軍戰力提升後的「自信」。台灣總統蔡英文任內至今未有公開承認「九二共識」，認同「兩岸同屬一中」，北京於是採取一系列實質行動以發揮「警告」和「震懾」作用，解放軍軍機繞台已朝「常態化」邁進，航空母艦遼寧號亦曾進入台灣防空識別區，至如今突破海峽中線確實更「踏前一步」，但仍是屬既有思路之中。

這個「既有思路」的目標又是甚麼呢？就消極一面而言，是要確保台灣不會在統獨光譜上朝「獨」的那一邊擺去，就積極一面而言，是要以行動證明在大陸把握局勢下，台灣對於大陸軍機和航母繞台，所能用的反制手段有限，充其量只是在境內監視和抗議，不敢採取進一步行動。北京藉此能鞏固話語權，並塑造有利統一的環境。

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美國打「台灣牌」滋擾北京

另一方面，中美關係步入波動期，並在政經軍各領域事端頻生，美國既樂於打「台灣牌」以滋擾北京，台灣亦乘機打「美國牌」以抵制大陸施壓。華府就此不單通過法案，鼓勵美台高官交流，還批准出售潛艇技術，甚至到了近月多次派出軍艦穿越台海。在北京眼中，華府舉措無異於「改變現狀」，鼓勵台灣擺向「獨」的一邊，因此有必要給予強而有力的還擊。

突破台海中線正是對美台聯合趨勢的「再平衡」。一如亞太防務研究中心研究員黃惠華所言，此舉既向美國表達，「你可以穿越台灣海峽，我也可以踰越海峽中線」，同時亦針對蔡英文「反一國兩制」言論，以行動作出反制。當大陸堅決按事態提升級數，不論是台北抑或華府，都無法無限期相應增加注碼，預料北京可收得預期的戰略效果。