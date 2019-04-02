馬來西亞或大量買「梟龍」　因為其他競標戰機用以色列設備？

2019年2月馬來西亞提出採購2個中隊共24架輕型戰鬥機的項目，近日馬來西亞首相馬哈蒂爾在訪問巴基斯坦時表示中巴聯合研製的梟龍戰機「是一種強大的戰鬥機」，將會採購1-2架進行測試。 分析指馬哈蒂爾此舉幾乎意味著梟龍在訂單競爭中勝出。競爭訂單的戰機包括梟龍戰機、印度LCA光輝戰機及韓國FA-50戰機，由於馬來西亞與以色列關係向來緊張，而LCA光輝及FA-50均大量採用以色列的設備，這使馬來西亞更傾向購入梟龍。

馬來西亞首相馬哈蒂爾近日在出訪巴基斯坦期間檢視梟龍戰機，請點擊下圖瀏覽：

+ 3 + 2

中國稱梟龍為FC-1，巴基斯坦則稱其為JF-17雷電。該機是單座單發輕型多用途戰機，也是世界上首款使用DSI進氣道的現役戰鬥機。梟龍具有突出的中低空高亞聲速機動作戰能力；具有長航程、優良短距起降、優異額外掛載和空中加油能力；可以進行超視距、空對空和使用多種精確制導武器實施空對地攻擊的能力。有報道指，最新一代的梟龍（Block 3型）預計在2019年年底將會實現首飛。

分析指出，梟龍有一個優勢，那就是它的航空電子系統、機載武器都是中國自行研製，不需要對外引進，有助於降低成本，提供技術支持更加方便。雖然梟龍的RD- 93發動機來自俄羅斯，不過RD-93發動機與RD-33系出同源，馬來西亞空軍自己也裝備了米格-29戰鬥機，後者就使用RD-33發動機，在後勤保障方面可降低成本。

早前有傳巴基斯坦空軍的梟龍戰機將印度空軍一架米格-21擊落，請點擊下圖瀏覽：

相比較之下，LCA光輝及FA-50大量採用了以色列航空電子系統和武器，例如這兩種戰鬥機均配備以色列EL/M-2032機械掃描脈衝多普勒火控雷達。眾所周知，馬來西亞與以色列向來關係緊張，主要是因為馬來西亞的穆斯林人口眾多，在以巴衝突中站在巴勒斯坦一方，故拒絕承認以色列為合法國家，至今兩國之間仍未建立正式的外交關係。因此馬來西亞會購入大量採用以色列設備的戰機的可能性不高。

競爭馬來西亞訂單的戰機還包括印度LCA光輝戰機及韓國FA-50戰機，請點擊下圖瀏覽：

+ 5 + 4 + 3

或等最新版梟龍成熟後才批量採購

外界也注意到馬來西亞前期只會採購少量梟龍用於測試，原因可能是馬來西亞現時經費緊張，需要等資金壓力緩解再批量採購。另外一個原因就是等目前正在研製中的第三批梟龍（Block 3型）批次成熟。現在巴基斯坦出口的是Block 2型梟龍，而Block 3型配備了有源相控陣雷達、綜合電子戰系統、新型機載導彈，作戰能力將會更強。

（新浪軍事）