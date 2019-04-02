柔道冠軍舉報村官貪腐案調查結果：部分指控屬實　當事人已停職

曾獲多項中國冠軍的柔道名將馬端斌，上月底透過微博實名舉報其家鄉、遼寧本溪五里甸鎮樺樹甸子村兩任村支書，指他們貪污和欺壓村民。 由縣紀委監委、縣委政法委、縣公安局等部門組成的專項調查組周二（2日）通報初步調查結果，指部分舉報屬實，現任村支書劉忠和已被停職，前任村支書劉忠軍則被立案調查。

馬端斌此前實名舉報其家鄉兩名村支書劉忠軍、劉忠和兩兄弟存在腐敗行為。（網上圖片）

通報稱，關於被舉報人以「白條子」（注：非正式的財務借據）頂賬、套取扶貧基金等問題，調查證實為重複舉報。2015年桓仁縣紀委已作處理。當年8月，該縣紀委已對時任村書記劉忠軍作出撤銷黨內職務處分。目前，調查組正在對「白條子」大額支出進行深入調查。

關於反映「有的村民被鐮刀砍傷，有的牙齒被打掉，有村民養殖的蜜蜂被毒死，有村民的水稻被毀壞」等問題，調查報告指多宗案件數年前已結案，部分涉案村民已遭處罰。對於以上情況，迄今沒有證據證明為被舉報人參與或指使。

馬端斌是中國國家柔道隊現役運動員，曾取得世界柔道各大賽事的前三名、全國冠軍、全運會冠軍。（微博）

調查結果還指，關於「兩任村支書搞一言堂，村主任工作無法開展」的問題，在一定程度上存在。至於有關「由於村書記蠻橫專制，村主任（即村長）工作無法開展，村委幹部也相繼辭職」的指控，通報指，村幹部辭職屬個人理由，與工作無關。而「基層民主受到嚴重破壞、村委工作幾乎陷入癱瘓和換屆選舉中拉票賄選」問題則與實際情況不符。

另外，「通過虛報五味子種植畝數，套取國家扶貧基金」一事，兩名被舉報人擔任法人的涉事企業，屬村民自願組織的經濟體，產業收益由村民股東或合作社成員直接分配，與村集體不發生關係。

（澎湃新聞）