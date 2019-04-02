人大開展《中小企業促進法》執法檢查　栗戰書：營造良好營商環境

全國人大常委會2日（周二）召開《中小企業促進法》執法檢查組第一次全體會議。中共中央政治局常委、全國人大常委會委員長栗戰書強調，要貫徹黨中央關於支持民營經濟和中小企業發展的決策部署，推動各地區各部門切實擔負起法定責任，為民營經濟和中小企業發展提供良好的法治環境和營商環境。 執法檢查組將分赴6個省（區）進行實地檢查，委託8個省（市）人大常委會對本行政區域內貫徹實施情況進行檢查。

全國人大常委會召開《中小企業促進法》執法檢查組第一次全體會議。（新華社）

栗戰書指出，支持民營企業發展，是黨中央的一貫方針。開展《中小企業促進法》執法檢查，就是要推動各級國家機關認真實施法律規定，紓解中小企業困難，依法保護中小企業和民營企業家合法權益，引導中小企業合法經營、健康發展，發揮好中小企業在科技創新、高質量發展、改善人民生活、推動區域城鄉平衡發展、增加就業等方面的重要作用。

栗戰書強調，人大執法檢查不是一般性的工作檢查，而是對法律實施情況進行監督，必須緊扣法律制度、法律規定、法律條文開展檢查。要在全面檢查法律實施情況的基礎上，重點檢查黨中央決策部署、《中小企業促進法》修改新增內容、法律制度和法定責任的落實情況，以及相關法律法規和配套法規規章的制定落實情況。

根據資料，《中小企業促進法》是為了改善中小企業經營環境，促進中小企業健康發展，擴大城鄉就業，發揮中小企業在國民經濟和社會發展中的重要作用而制定的法律。2002年6月29日第九屆全國人民代表大會常務委員會第二十八次會議通過；2017年9月1日第十二屆全國人民代表大會常務委員會第二十九次會議修訂。

（新華社）