環時：不排除定點清除台軍事基地　「和平統一」可包括軍事動作

解放軍戰機上周日（3月31日）飛越「海峽中線」，兩岸矛盾升溫。大陸官媒《環球時報》周二（2日）趁熱打鐵連發2篇社評。其中一篇社評指出，不排除定點清除台灣的軍事基地，以各種手段將民進黨統治的台灣「黎巴嫩化」。 社評又稱，大陸堅持的「和平統一」並不意味著無軍事動作，例如1949年解放軍是以武力佔領天津，才促成北平的和平解放；另一篇社評則警告，美國賣給台灣的先進軍事技術遲早會落入大陸手中。

解放軍2架殲11戰機踰越台灣海峽中線，進入台灣海峽西南面空域，台灣國防部視之為有計劃的挑釁行動。（VCG）

《環球時報》在周二上午發表的社評中指出，「海峽中線」是一條假想的心理線，大陸從未承認過它，而且雙方對這條中線的理解和認識也未必一致。軍機過中線是對美台近期挑釁的回應，如果美台從此收斂些，解放軍戰機偶過「海峽中線」就是件小事；但如果美台不思收斂，反將解放軍的這一行動視為挑釁，台海緊張勢必加碼升級。

文章又指，中美作為大國，對於局部出現軍事不友好並不是很在乎，即便兩國軍艦和飛機在台海相互對峙騷擾，彼此同樣能夠承受，但台灣就有所不同，若中美空軍在台海上課大搞「假格鬥表演」，最受不了的將是台灣人的心臟。大陸屆時還勢必報復美方在台海軍事活動的升級，「打狗給主人看」。

文章進一步指，隨着台海軍事緊張加劇，發生偶發性軍事摩擦或者有限軍事衝突的可能性將會增加，不排除雙方戰機交火並有飛機被擊落、定點清除對大陸構成威脅的台灣軍事基地，而這些都不屬於「武力解決台灣問題」。

美國軍艦今年以來3度航經台灣海峽。圖為美軍神盾導彈驅逐艦「班福特號」（資料圖片／視覺中國）

指美軍若重回台灣 解放軍將出動

同日下午發表的社評則強調，蔡英文破壞「九二共識」政治基礎，美國通過台灣旅行法、美軍艦經過台灣海峽，都是對台海現狀的破壞，如今反而指責解放軍破壞台海現狀。中國雖希望中美關係持久穩定，但亦做好中美在一些領域更激烈博弈和鬥爭的準備，尤其事關台灣問題等核心利益。

文章提出，若美國向台灣出售更先進的戰機，更是打破台海現狀的危險行動，大陸會採取更嚴厲的反制手段，讓美台的損失都大於所得；且美方勿高估台軍的忠誠，賣給台灣的先進軍事技術早晚都會落入大陸手中。

文章更大膽設想，若美軍重新回到台灣，將直接觸犯中國的《反分裂國家法》，解放軍必將直接動手，而台灣政府亦無膽量接受美軍回台，因為他們知道那將敲響「台獨」的喪鐘。

（環球時報）