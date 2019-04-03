日媒載李登輝秘錄　曝台高層於香港與中共幹部密會建秘密溝通管道

日本《產經新聞》今天（3日）起連載與台灣前總統李登輝事跡有關的「李登輝秘錄」系列文章，第一篇以「虛虛實實的兩岸關係」為題，報道1995年7月初的一通神秘電話如何化解了當年兩岸的台海危機。 文章又提及台灣前總統府資政曾永賢在1992年底奉李登輝之命與中共秘密交涉，在香港的一家大飯店的房間內與中共幹部會面，其後成功建立了兩岸秘密溝通管道。

日媒報道揭露曾永賢（圖）在1992年底奉李登輝之命與中共秘密交涉，在香港的一家大飯店的房間內與中共幹部會面。（資料圖片/聯合新聞網）

該報道的起首稱：「2、3周後，彈道飛彈將往台灣發射，但不用緊張。」這是1995年7月初，台灣前總統府資政曾永賢在台北家中接到的一通電話的內容。當時曾永賢在總統府擔任國策顧問，電話很簡短，立刻掛斷，曾永賢知道那是中共高層打來的「機密傳話」。

曾永賢證實，從90年代初開始受到當時的總統李登輝指示，到2000年為止，他是台灣方面的密使之一，負責與共產黨高層和幹部秘密接觸。上述的神秘電話即是他接觸過的對象打來的。

曾永賢接到這通神秘電話的上一個月，李登輝受邀到美國康乃爾大學演講，談及台灣的民主化經驗，大陸對此強烈反彈，展現不惜動武的態度，台灣海峽情勢緊張。

1995年，李登輝到美國康乃爾大學演講。（資料圖片/聯合新聞網）

接到神秘電話之後，曾永賢立刻向李登輝當面報告。李登輝與曾永賢對於這通電話的解讀為這是預告：「中共會發射飛彈，但不會打到台灣本土，所以不要慌張進行軍事報復。」

曾永賢回憶稱，接到報告後，可看出李登輝露出鬆了一口氣的神情。後來，7月18日中共透過官媒新華社公布，將以設想攻打台灣，進行飛彈演習。7月21日，中共從江西省的基地發射東風15飛彈，落點在台灣北部約130公里的東海，靠近釣魚台海域。此時的「台海危機」結果就是中共多次演習，直到1996年3月台灣總統大選。

中國大陸火箭軍官方微博早前公布當年台海危機時東風15飛彈的發射照。（中國火箭軍微博）

在這段期間，美國克林頓政府派遣兩艘航空母艦通過台灣海峽，緊張情勢升高。曾永賢後來對於自己扮演的角色感到很滿意，因為透過秘密管道避免了最壞情況的軍事衝突。

兩岸官員於港密會 建秘密溝通管道

《產經新聞》的報道又指出，曾永賢於1992年底奉李登輝之命與中共秘密交涉。首先他是在香港的一家大飯店的房間內與中共幹部談兩岸關係的動向，後來對方邀請前往北京。曾永賢向台北總統府報告，獲得李登輝允許。

報道說，中共準備了「驚喜」禮物，那就是曾永賢抵達北京後幾天，他會談的對象竟是當時的國家主席楊尚昆。這場1992年年底的會談，建立了兩岸秘密溝通管道，得以化解3年後的台海危機。

共軍少將劉連昆被台灣軍情局策反，在台海危機事件中向台灣提供情報。（網絡圖片）

共軍少將被策反 向台提供情報

《產經新聞》的文章指兩岸透過秘密溝通管道，成功化解台海危機。

不過，也有資料指出，台灣軍情局當時曾成功吸收共軍高層將領透露相關情報，在台海危機事件中，正是由於台灣得到準確情報，並將情報轉送給美國，請求美國軍事介入台海局勢，才成功應對局勢。而遭台灣策反的解放軍少將劉連昆最終在1999年遭到逮捕，與另一名解放軍軍官大校邵正宗同遭處死刑。

（《產經新聞》/中央社）