【四川涼山大火】官媒批污衊救火員言論：請尊重為保護別人犧牲者

四川涼山上周六（3月30日）發生山火，27名森林消防隊員和3名地方幹部群眾在救火時不幸殉職，引發網民悼念。不過網絡上亦出現檢討救火專業度的聲音，認為「中國消防員不專業」、「美國任由山火燒都沒死這麼多人」、「山火就不應該派人去撲，應該放着讓它燒，把人疏散撤走就行了」。 官媒《人民日報》今天（3日）發表文章，詳細介紹了森林火災的危險性，稱「任由山火燒」是不切實際的做法，還列舉美國山火造成的死亡和消防員犧牲人數，以反駁污衊中國消防員的言論，呼籲大家尊重為保護別人而犧牲的人。

涼山州木里縣發生森林火災後，30名救火人員遭遇山火爆燃不幸殉職。（新華社）

文章指出，今次山火發生地周圍是大片原始森林，大多數地方人跡罕至，常年累積可燃物，一旦放任燃燒，速度將難以控制。若不在最初盡力撲滅，火借風勢很可能會導致極其嚴重的後果，周邊的鄉鎮村莊甚至幾個縣城都有可能陷入山火包圍，民眾跑都跑不掉。

對於「美國任由山火燒都沒死這麼多人」的說法，文章就舉例去年11月加州北部山火造成86人死亡、200多人失蹤的慘劇，燒燬房屋2萬棟。至於派出消防員撲火，美國亦有先例可循，2013年亞利桑那州發生山火，當局派出20人的消防隊，其中19人犧牲，故事還被改變為電影《烈焰雄心》（Only the Brave，內地片名「勇往直前」）。

文章最後強調，無論古今中外，消防員都是和平時期犧牲最多的群體，希望「鍵盤俠」們尊重這些隨時會為了保護別人而犧牲的勇敢者，「在你敲着鍵盤點評這個不專業那個不專業的時候，這些消防員正在用自己的生命，挽救別人的生命！」

（人民日報）