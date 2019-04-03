【觀察】四川涼山消防員犧牲背後：中國應急管理部遭遇挑戰

日前，為撲滅中國四川省涼山州木裡縣雅礱江鎮發生的森林火災，27名森林消防隊員和3名地方幹部民眾犧牲。這是中國應急管理部成立一年來，遇到的最大傷亡和挫敗。

2018年3月，「為防範化解重特大安全風險，健全公共安全體系，整合優化應急力量和資源，推動形成統一指揮、專常兼備、反應靈敏、上下聯動、平戰結合的中國特色應急管理體制，提高防災減災救災能力，確保人民群眾生命財產安全和社會穩定」，中國應急管理部正式成立。

眾所周知，中國廣土眾民，是一個災害頻發的國家，確實急需專業、統一的應急管理部門來消災解難，這是中國走向治理現代化的必經之路。如何建立專業、科學、反應靈活的救災隊伍？相信這是中國應急管理部一直在思考的問題，這次30名消防員犧牲，更是給中國應急管理部敲響了警鐘——安全且高效的救災不是一件容易的事，其中面臨很多挑戰。

四川涼山州木里縣上周六（3月30日）下午6時左右發生森林火災，當局派出689名救援人員赴火場撲救，然而30名救火人員翌日下午遭遇山火爆燃不幸殉職。（圖源／新華社、視覺中國、網上圖片）

2010年12月5日，四川省甘孜州道孚縣發生火災，在處理余火時，突起大風，火災加劇，導致22人遇難。即使在發達、現代的美國也發生過類似的事情：2013年6月28日，美國亞利桑那州中部亞爾內山發生森林火災，林火迅速蔓延威脅到當地城鎮，「格拉尼特山高手」消防隊展開行動，但不幸19名消防員在救火過程中遇難。美國導演約瑟夫·科辛斯基（Joseph Kosinski）將這一災難故事拍成電影《烈焰雄心》，再現了森林大火的無情與可怕。

本次四川涼山30名消防員和地方幹部的死亡原因，還有待進一步調查、確定。不過，相關專家指出，野外火災風向突變的不確定性與難以預測性，可能會導致人員大量傷亡。因為當風向變化時，就會將林木燃燒時形成的濃煙吹向消防人員，煙塵會快速籠罩大片區域，消防隊員幾乎沒有逃生的機會，他們很可能因吸入大量濃煙導致窒息。

工作間隙，休息中的消防員。（視覺中國）

救災，特別是面臨森林大火這樣的災情，只靠勇敢是不行的，必須建立起一套即專業、科學，又能靈活應變的反應體系，如此才能保證「安全」、「高效」的完成救災工作。顯然，這是中國應急管理部現階段面臨的最大挑戰。 俗話說，官僚主義害死人，在應急管理部最應該杜絕的就是官僚主義，因為官僚主義真的可能在救災時害死他人。

所以，外行指揮內行絕對不能在救災部門發生，救災時最需要的是專業技能、科學判斷和領導決斷力。以撲滅森林大火來說，如何觀測風向，在哪裡製造隔離帶，怎樣自我保護等都需要專業的訓練。

2018年10月9日，中國武警公安消防部隊移交應急管理部管轄，「公安消防部隊不再列武警部隊序列，全部退出現役」，「公安消防部隊轉到地方後，現役編制全部轉為行政編制。」這意味著，中國消防員不用再像以前一樣頻繁退役、換人，可以長期、更專業的從事消防工作，這是中國消防工作走向現代化的重要一步，但也只是剛剛開始。

4月2日，四川西昌，民眾手捧菊花前往殯儀館悼念犧牲人員。（中新社）

這次30人的救災死亡事故，無疑給中國應急管理部很大的警醒，建設現代化的應急救災隊伍，中國還有很多工作需要從頭開始。消防隊需要有經驗、專業化的人才，消防員必須接受更科學的知識和技能培訓。裝備方面，現代科技如何研製更好的消防器材來保護消防員的安全，如何更好的監測火情，判斷火勢，這都需要中國應急管理部加緊落實，認真考慮。

當然，不僅是消防隊，其他一切與救災相關的團隊和人員也都需要中國應急管理部做好管理和培訓。只有面對火災、水災、震災等各種災害時，中國應急管理部門都能做到「召之即來，來之能戰，戰之必勝」，並且保證所有人員的安全，中國的應急管理工作才算真正實現了習近平所說的治理能力現代化。