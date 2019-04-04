【觀察】曾偉雄參與全國禁毒工作　「專業分工」下港精英襄助國事

香港警務處前處長曾偉雄獲中央委以「新任務」，擔任國家禁毒委員會副主任，本身已是全國政協委員的他，如今更直接參與國家政務。是次任命既代表就港人參政一事，中央特意選任「政務人才」以推行「專業分工」，也展示改革開放下，中國面對內外各種挑戰，於此香港政商精英可應用自身經驗，有機會於全國舞台上一展所長。

曾偉雄任內面對爭議從無致歉，其強硬風格被形容為「鷹派」。（警務處圖片）

就港人參與國政，大眾比較熟悉的有港區人大代表和政協委員，他們當中有不少為現職立法會議員，又或者加入官方諮詢架構，順理成章地在每年兩會上，就國政方針發揮議政經驗。是次中央政府任命曾偉雄，本質亦是從香港物色適當人選，只是選擇類型由「代議士」，變為較少見的「專業政務人才」。

前特首董建華推動中美民間外交

其實類似任命多年前早已出現，港人參政的效果亦備受好評，現任港交所主席史美倫正是先例。其財金資歷深厚，曾任職香港證監會長達10年，至2001年更獲任命為中國證監會副主席，成為首位晉身副部級官員。史美倫在任內作風以硬朗見稱，掀起內地股市監管風暴，部份媒體更稱她為「鐵娘子」，並取其冠夫姓名字的普通話諧音，戲稱「查死你們」。

另一邊廂，即使在其他系統，中央亦會考慮到人才履歷和經驗，從而度身訂造適合的任務。以香港前特首董建華為例，他曾在美國生活和工作多年，並於當地打理家族生意，對美國社會較為熟悉，亦在商界有相當人脈。

大概有見及此，他在全國政協副主席任內，主力以民間外交方式推動中美交流，先是於2008年創立中美交流基金會，其後多次陪同中國領導人訪美，因此到了2017年11月美國總統特朗普訪華，董建華也在中方歡迎人員之列，足見中央對其肯定有加。

政圈普遍認為，曾偉雄於2014年處理佔中一役，警隊強硬作風，獲得中央肯定。(資料圖片)

有助應對中美「芬太尼」爭議

從上述例子可見，「專業分工」已成為港人參與國政的有效模式，曾偉雄更是鮮明例子。首先他在1980年代已駐毒品調查科，熟知販毒集團的運作方式，後來他輾轉升遷，其間曾主管「有組織罪案及三合會調查科」，又改革警隊人事及訓練制度，於籌組執法隊伍方面累積豐富經驗。另外他在警務處長任上，強硬應對佔領運動，這亦增加北京對其政治信任度。

須注意的是，國家禁毒委屬於「國務院議事協調機構」一類，沒有職級頭銜，但按現時委員會內各副主任均持副部級職位，也可知道中央視曾偉雄為高級官員，給予禮遇。

一如史美倫促進內地金融業發展，曾偉雄亦有其專門務務，內媒在介紹他時，便特意提到美國指責中國成為芬太尼主要來源國，而禁毒委正是要以行動反駁美方指責。由此可見，隨中國改革開放推進，大大小小的新問題亦不斷湧現，預計港人憑藉專業技能和國際經驗，未來同類任命可能陸續有來。