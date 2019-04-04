回應「兵馬俑酒店」　秦始皇陵博物院院長：非常反感違背傳統觀念

秦始皇兵馬俑聞名於世，諸如「兵馬俑朱古力」、「變臉兵馬俑」等以之取材的各類文創產品陸續出現，近期尤以「兵馬俑主題酒店」備受討論。 秦始皇陵博物院院長侯寧彬對此表示，自己對「兵馬俑酒店」非常反感，不主張這樣去開發文創產品。他同時指出，文創產品跟人的正常生活聯繫起來，才會有生命力，吸引遊客帶回家體驗。

西安一家「兵馬俑酒店」，房間內的佈置令人「不寒而慄」，無論睡房、廁所、廚房，牆身都嵌入兵馬俑，住客睡覺洗澡甚至上廁所時，感覺都被兵馬俑盯着，詭異的眼神教人完全不敢直視。（網上圖片）

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秦兵馬俑或其他的文物都屬於陵園陵墓文化。侯寧彬認為，陵墓裡的東西對中國人來說有一種「違和感」，有些人或不願意把帶有陵墓文化元素的物件擺在家中或辦公場所，而這也是博物院文創遇到瓶頸的原因。

侯寧彬又直言，自己對於兵馬俑酒店「非常反感」，「把這個東西放到房間裡，讓遊客怎麼體驗？違背了中國人傳統觀念，所以我們不主張這樣去開發文創產品。」他強調，只有將文化融入生活，才能使之真正「活起來」；要讓文創產品跟人的正常生活聯繫起來，它才會有生命力，遊客才會真正把它帶回家體驗。

「兵馬俑酒店」、「變臉兵馬俑」惹熱議

以兵馬俑為理念推出的「文創產品」不時在內地引起熱議。比如陝西西安一家「兵馬俑酒店」，去年底就有內地blogger嘗試入住，只見房間內的佈置令人不寒而慄，無論睡房、廁所、廚房，牆身都嵌入兵馬俑，住客睡覺洗澡甚至上廁所時，感覺都被兵馬俑盯着，詭異的眼神教人完全不敢直視。有網民對此表示太驚嚇，反問：「誰會敢住？」亦有人笑言，該酒店能「讓自己體驗做秦始皇的感覺」。

此外，西安碑林區今年初曾設立的「兵馬俑燈光互動裝置」（俗稱「變臉兵馬俑」），市民可將臉投影至兵馬俑裝置的臉部，亦被指非常嚇人、「太驚悚」，最終遭官方迅速移除。