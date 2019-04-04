【中美貿易談判．觀察】主權國家對等磋商　「監管」是個偽命題

國務院副總理劉鶴昨天（4月3日）訪美，展開新一輪中美貿易磋商。外媒報道，中美官員已解決大部份主要問題，接近達成貿易協議，但對於如何執行和落實協議仍未有共識。 坊間不乏論者以為，談判最大障疑正在於設立「履行協議機制」，美方無法確保中方確切執行協議內容。這說法不如看上去那麼順理成章。

中國國務院副總理劉鶴是中美貿易談判領軍人物，他曾多次代表北京與美方就貿易問題展開磋商。（路透社）

美國針對華為「邊打邊談」

首先中國亦可發出同樣疑問：如何確保美方不再隨意以關稅戰威脅中國經濟，或以司法戰打擊中國產業？尤其是華府確實是「邊打邊談」，於談判期間號召盟友抵制華為，並向加拿大提出引渡申請，決意以違反伊朗核協議為由，起訴華為副董事長孟晚舟。

更為要者，中國是主權國家，現在亦不是清末民國任由列強宰割的處境，沒有可能任由外國派「顧問」監督本國內政。特別是中美這種對等大國，信任就簽協議，不信任就拉倒，設立共同監督機制尚有可能，藉此回應輿論質疑，但講到派員實地督察，如同清末英人赫德掌管海關，完全是天方夜譚。

中美角力屬全方位結構問題

將「監管」視為談判障礙，也是基於另一種誤解，亦即將一紙貿易協議看得太重要，以為只需中美兩國推出一份共同文件，雙方就可以一勞永逸地和解，天下太平。持此見者是過於認真看待文件效力，所以才存在雙方如何互相監管的問題，彷彿貿易議題不會受其他因素影響，北京和華府沒有其他爭端，可以一成不變地維持均衡局面。

實則中美角力屬於結構問題，癥結在於中國經過40年改革開放，國家實力巨幅提升，於是開始尋求其政經體量所應得的領導地位，而另一邊廂，部份美國政商精英掀起反華思潮，認為中國未有完全開放市場，按「西方模式」改造社會和政體，且以為北京有意建立另一個國際體系，抗衡以美國為首的二戰後秩序，於是視之為頭號戰略對手。

圖為劉鶴於2019年1月31日前往白宮與特朗普會面。（路透社）

簽協議僅是重建互信第一步

貿易爭議只是中美角力的其中一個戰場，即使簽訂了協議，最好的預期亦只是標誌雙方重建互信的第一步，最差的預期就是下一波衝突前的少許緩衝。假如兩國終究避免不過全方位角力，互相猜忌和衝突下陷入「新冷戰」，那麼拿著一份文件尋根究柢已是旁枝末節，「監管」有效與否更是沒意思的問題。大概基於這種認識，中方應對一向是不慍不火，不任由對手牽著鼻子走。

單就貿易議題，中方立場仍是基於國家主席習近平去年博鰲講話，表明中國會按自身需要擴大進口，開放重點產業如金融服務，而產業升級則屬本國權利，不會隨美方要求而放棄。綜觀其他爭議如南海主權和一帶一路，中國亦秉持同一態度，禮尚往來之餘，也會對等還擊，致令華府未至於獅子開大口，同時明白到中方對等談判的底線。